Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Узбекистан – Колумбия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
Узбекистан
18.06.2026 05:00 - : -
Колумбия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
17 июня 2026, 11:10 |
231
1

Узбекистан – Колумбия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Игра начнется 18 июня в 05:00 по Киеву

17 июня 2026, 11:10 |
231
1 Comments
Узбекистан – Колумбия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

18 июня на Эстадио Банорте пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Узбекистана и Колумбии.

Поединок начнется в 05:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Узбекистан

Команда котировалась достаточно неплохо, но на азиатском уровне, и не достигая каких-то ощутимых успехов. Прорыв случился в нынешней квалификации, когда получилось набрать за десять матчей 21 очко - только Иран сумел взять на два больше. И, главное, уверенно получилось оформить итоговую вторую позицию - этого хватило, чтобы завоевать исторический, первый пропуск на финальный турнир.

Поначалу в товарищеских поединках тоже у Шомуродова и компании получалось неплохо. Даже в марте, в рамках Серии ФИФА, обыграли 3-1 Габон, и выиграли серию пенальти у Венесуэлы после нулевой ничьей. Но в июне уступили и Канаде, и Нидерландам. Но нужно помнить, что с голландцами сравнивали счет на 90+ минуте, но опытный соперник успел заработать и реализовать пенальти.

Колумбия

Сборная удерживала довольно неплохой уровень. И на этот раз получилось подтвердить его. За восемнадцать матчей квалификации футболисты собрали 28 очков - только у Эквадора и, конечно же, Аргентины, было больше, а столько же собрал не только выстреливший Парагвай, но и Уругвай с Бразилии.

В товарищеских поединках подопечные Нестора Лоренсо в основном смотрелись неплохо. Но в марте были поражения кряду Хорватии и Франции. Потом исправились, дважды выиграв перед началом мундиаля, но это было против явно более простых оппонентов - 3-1 с Коста-Рикой и 2-0 с Иорданией, но так хотя бы Луис Диас и компания подняли себе настроение и укрепились в уверенности в себе.

Статистика личных встреч

Столь экзотическая пара, из представителя Центральной Азии и Южной Америки, до этого ни разу не было ни единого даже товарищеского поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что подопечные Фабио Каннаваро смогут зацепиться хотя бы за ничью в первом своем поединке на этом уровне. Номинальные гости выиграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Узбекистан
18 июня 2026 -
05:00
Колумбия
Фора Колумбии (-1) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Месси сделал хет-трик и повторил достижение Саленко
ФОТО. Аргентина разгромила Алжир на ЧМ благодаря хет-трику Месси
Уникальная статистика Месси на ЧМ: лучший по всем основным показателям
сборная Узбекистана по футболу сборная Колумбии по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Футбол | 16 июня 2026, 10:14 0
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон

Футболист вернется в Грецию

Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Футбол | 16 июня 2026, 20:05 9
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории

Украинский вингер может перебраться из «Жироны» в «Барселону»

В Португалии поставили крест на футболисте сборной Украины
Футбол | 17.06.2026, 07:32
В Португалии поставили крест на футболисте сборной Украины
В Португалии поставили крест на футболисте сборной Украины
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Футбол | 17.06.2026, 06:00
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Португалия – ДР Конго. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 17.06.2026, 09:59
Португалия – ДР Конго. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Португалия – ДР Конго. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
в узбекистана мало шансів в цьому матчі
взагалі думаю вони візьмутиь приклад з київського динамо в УПЛ і займуть четверте місце в групі
Ответить
-1
Популярные новости
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 64
Футбол
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
15.06.2026, 09:17 6
Футбол
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 17
Футбол
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
15.06.2026, 22:22
Бокс
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
15.06.2026, 08:13 4
MMA
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
16.06.2026, 07:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем