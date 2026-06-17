18 июня на Эстадио Банорте пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Узбекистана и Колумбии.

Поединок начнется в 05:00 по киевскому времени.

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Узбекистан

Команда котировалась достаточно неплохо, но на азиатском уровне, и не достигая каких-то ощутимых успехов. Прорыв случился в нынешней квалификации, когда получилось набрать за десять матчей 21 очко - только Иран сумел взять на два больше. И, главное, уверенно получилось оформить итоговую вторую позицию - этого хватило, чтобы завоевать исторический, первый пропуск на финальный турнир.

Поначалу в товарищеских поединках тоже у Шомуродова и компании получалось неплохо. Даже в марте, в рамках Серии ФИФА, обыграли 3-1 Габон, и выиграли серию пенальти у Венесуэлы после нулевой ничьей. Но в июне уступили и Канаде, и Нидерландам. Но нужно помнить, что с голландцами сравнивали счет на 90+ минуте, но опытный соперник успел заработать и реализовать пенальти.

Колумбия

Сборная удерживала довольно неплохой уровень. И на этот раз получилось подтвердить его. За восемнадцать матчей квалификации футболисты собрали 28 очков - только у Эквадора и, конечно же, Аргентины, было больше, а столько же собрал не только выстреливший Парагвай, но и Уругвай с Бразилии.

В товарищеских поединках подопечные Нестора Лоренсо в основном смотрелись неплохо. Но в марте были поражения кряду Хорватии и Франции. Потом исправились, дважды выиграв перед началом мундиаля, но это было против явно более простых оппонентов - 3-1 с Коста-Рикой и 2-0 с Иорданией, но так хотя бы Луис Диас и компания подняли себе настроение и укрепились в уверенности в себе.

Статистика личных встреч

Столь экзотическая пара, из представителя Центральной Азии и Южной Америки, до этого ни разу не было ни единого даже товарищеского поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что подопечные Фабио Каннаваро смогут зацепиться хотя бы за ничью в первом своем поединке на этом уровне. Номинальные гости выиграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).