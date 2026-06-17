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Лига чемпионов
17 июня 2026, 13:23 | Обновлено 17 июня 2026, 13:33
1225
0

Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе

В швейцарском Ньоне 17 июня состоялась жеребьевка Q2 ЛЧ

17 июня 2026, 13:23 | Обновлено 17 июня 2026, 13:33
1225
0
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
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​17 июня в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Жеребьевка определила пары второго квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этом раунде примут участие 28 команд, из них 24 клуба идут по Пути чемпионов и 4 – по Пути представителей лиг.

Командам нужно пройти 4 раунда. В случае неудачи в этой стадии Q2 ЛЧ – клуб переходит в Q3 Лиги Европы.

Матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14/15 июля, а поединки Q2 ЛЧ состоятся 21/22 и 28/29 июля.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ после ребаланса.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Жеребьевка квалификации Q2. Матчи: 21/22 и 28/29 июля

⚽️ Путь чемпионов

  • Мьельбю (Швеция) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Интер Эскальдес (Андорра)
  • Тре Фиори (Сан-Марино) / Ларн (Северная Ирландия) – Црвена Звезда (Сербия)
  • Сабах (Азербайджан) / Нью-Сейнтс (Уэльс) – Вардар (Северная Македония) / КуПС (Финляндия)
  • КИ Клаксвик (Фареры) / Атерт Биссен (Люксембург) – Кауно Жальгирис (Литва) / Дрита (Косово)
  • Орхус (Дания) – Лех Познань (Польша)
  • Арарат-Армения (Армения) / Рига (Латвия) – Флориана (Мальта) / Шемрок Роверс (Ирландия)
  • Борац (Босния и Герц.) / Левски (Болгария) – витебск (беларусь) / Университатя Крайова (Румыния)
  • Омония (Кипр) – Кайрат (Казахстан) / Сутьеска (Черногория)
  • Тун (Швейцария) – Динамо Загреб (Хорватия)
  • Викингур Рейкьявик (Исландия) / Дьер (Венгрия) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
  • Флора (Эстония) / Иберия 1999 (Грузия) – Слован Братислава (Словакия)
  • Петрокуб (Молдова) / Эгнатия (Албания) – Целе (Словения)

⚽️ Путь представителей лиг

  • Фенербахче (Турция) – Гурник Забже (Польша)
  • Штурм Грац (Австрия) – Хартс (Шотландия)

Инфографика

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