Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе

​17 июня в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Жеребьевка определила пары второго квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

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В этом раунде примут участие 28 команд, из них 24 клуба идут по Пути чемпионов и 4 – по Пути представителей лиг.

Командам нужно пройти 4 раунда. В случае неудачи в этой стадии Q2 ЛЧ – клуб переходит в Q3 Лиги Европы.

Матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14/15 июля, а поединки Q2 ЛЧ состоятся 21/22 и 28/29 июля.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ после ребаланса.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Жеребьевка квалификации Q2. Матчи: 21/22 и 28/29 июля

⚽️ Путь чемпионов

Мьельбю (Швеция) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Интер Эскальдес (Андорра)

Тре Фиори (Сан-Марино) / Ларн (Северная Ирландия) – Црвена Звезда (Сербия)

Сабах (Азербайджан) / Нью-Сейнтс (Уэльс) – Вардар (Северная Македония) / КуПС (Финляндия)

КИ Клаксвик (Фареры) / Атерт Биссен (Люксембург) – Кауно Жальгирис (Литва) / Дрита (Косово)

Орхус (Дания) – Лех Познань (Польша)

Арарат-Армения (Армения) / Рига (Латвия) – Флориана (Мальта) / Шемрок Роверс (Ирландия)

Борац (Босния и Герц.) / Левски (Болгария) – витебск (беларусь) / Университатя Крайова (Румыния)

Омония (Кипр) – Кайрат (Казахстан) / Сутьеска (Черногория)

Тун (Швейцария) – Динамо Загреб (Хорватия)

Викингур Рейкьявик (Исландия) / Дьер (Венгрия) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

Флора (Эстония) / Иберия 1999 (Грузия) – Слован Братислава (Словакия)

Петрокуб (Молдова) / Эгнатия (Албания) – Целе (Словения)

⚽️ Путь представителей лиг

Фенербахче (Турция) – Гурник Забже (Польша)

Штурм Грац (Австрия) – Хартс (Шотландия)

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