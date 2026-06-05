Неудача в финале ЧЕ, новый коуч Ливерпуля, фиаско на РГ, успех в волейболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 4 июня.

1A. Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу

Решающий матч чемпионата Европы 2026 состоялся в Братиславе

1B. Україна – Азербайджан – 0:2. Слезы в финале ЧЕ-2026. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финала чемпионата Европы 2026 по мини-футболу

2A. Франция сенсационно уступила Кот-д'Ивуару перед стартом ЧМ-2026

Товарищеский матч состоялся во французском городе Нант

2B. Сборная Испании не сумела обыграть команду Ирака. Забил Ферран Торрес

Обе команды ведут подготовку к чемпионату мира 2026

2C. За Швецию забил Дьекереш, Греция ответила на 90+5 мин

Команды проводят спарринги накануне чемпионата мира 2026

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Андони Ираола возглавил английский Ливерпуль

Испанский специалист заменил нидерландца Арне Слота

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи попрощался с Антонио Конте

Итальянский специалист работал с неаполитанским клубом два сезона

4. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья нашел себе клуб в другой стране

Луифер Эрнандес перешел в мексиканскую Пуэблу

5A. Неудача Франции. Определен первый финалист чемпионата Европы 2026 U-17

В полуфинале Бельгия U-17 нанесла поражение Франции U-17 со счетом 2:1

5B. Драма и серия пенальти. Италия и Испания определили второго финалиста ЧЕ

В финальном матче 7 мая в Таллинне сыграют Бельгия U-17 и Италия U-17

5C. Украина U-18 сыграла вничью с Финляндией U-18 на старте турнира в Хорватии

Игра стартового тура завершилась в нулевую ничью

6A. Женская сборная Украины 3x3 сенсационно победила Францию и вышла в лидеры

Украинки продолжают борьбу за выход в плей-офф

6B. Женская сборная Украины 3x3 победила Литву и вышла в четвертьфинал ЧМ

Украинки заняли первое место в группе

7A. Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026

В двух сетах потерпела поражение от восьмой ракетки мира в полуфинале

7B. 114-я ракетка выбила Шнайдер и пробилась в финал Ролан Гаррос

Хвалиньска в двух сетах переиграла Диану Шнайдер и поборется за трофей

8. Всё решил тай-брейк! Украина одержала историческую победу в Лиге наций

Сборная Украины провела второй матч на турнире

9. Бриллиантовая лига. Соперники Дорощука определили победителя в Риме

Украинец Олег Дорощук снялся с соревнований за день до старта

10. ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер

В этом квартете сыграют Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити