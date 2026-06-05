Неудача в финале ЧЕ, новый коуч Ливерпуля, фиаско на РГ, успех в волейболе
Главные новости за 4 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 4 июня.
1A. Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Решающий матч чемпионата Европы 2026 состоялся в Братиславе
1B. Україна – Азербайджан – 0:2. Слезы в финале ЧЕ-2026. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финала чемпионата Европы 2026 по мини-футболу
2A. Франция сенсационно уступила Кот-д'Ивуару перед стартом ЧМ-2026
Товарищеский матч состоялся во французском городе Нант
2B. Сборная Испании не сумела обыграть команду Ирака. Забил Ферран Торрес
Обе команды ведут подготовку к чемпионату мира 2026
2C. За Швецию забил Дьекереш, Греция ответила на 90+5 мин
Команды проводят спарринги накануне чемпионата мира 2026
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Андони Ираола возглавил английский Ливерпуль
Испанский специалист заменил нидерландца Арне Слота
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи попрощался с Антонио Конте
Итальянский специалист работал с неаполитанским клубом два сезона
4. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья нашел себе клуб в другой стране
Луифер Эрнандес перешел в мексиканскую Пуэблу
5A. Неудача Франции. Определен первый финалист чемпионата Европы 2026 U-17
В полуфинале Бельгия U-17 нанесла поражение Франции U-17 со счетом 2:1
5B. Драма и серия пенальти. Италия и Испания определили второго финалиста ЧЕ
В финальном матче 7 мая в Таллинне сыграют Бельгия U-17 и Италия U-17
5C. Украина U-18 сыграла вничью с Финляндией U-18 на старте турнира в Хорватии
Игра стартового тура завершилась в нулевую ничью
6A. Женская сборная Украины 3x3 сенсационно победила Францию и вышла в лидеры
Украинки продолжают борьбу за выход в плей-офф
6B. Женская сборная Украины 3x3 победила Литву и вышла в четвертьфинал ЧМ
Украинки заняли первое место в группе
7A. Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
В двух сетах потерпела поражение от восьмой ракетки мира в полуфинале
7B. 114-я ракетка выбила Шнайдер и пробилась в финал Ролан Гаррос
Хвалиньска в двух сетах переиграла Диану Шнайдер и поборется за трофей
8. Всё решил тай-брейк! Украина одержала историческую победу в Лиге наций
Сборная Украины провела второй матч на турнире
9. Бриллиантовая лига. Соперники Дорощука определили победителя в Риме
Украинец Олег Дорощук снялся с соревнований за день до старта
10. ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер
В этом квартете сыграют Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити
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