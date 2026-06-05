Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неудача в финале ЧЕ, новый коуч Ливерпуля, фиаско на РГ, успех в волейболе
Другие новости
05 июня 2026, 08:05 | Обновлено 05 июня 2026, 08:12
1071
0

Неудача в финале ЧЕ, новый коуч Ливерпуля, фиаско на РГ, успех в волейболе

Главные новости за 4 июня на Sport.ua

05 июня 2026, 08:05 | Обновлено 05 июня 2026, 08:12
1071
0
Неудача в финале ЧЕ, новый коуч Ливерпуля, фиаско на РГ, успех в волейболе
Kyivstar TV
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 4 июня.

1A. Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Решающий матч чемпионата Европы 2026 состоялся в Братиславе

1B. Україна – Азербайджан – 0:2. Слезы в финале ЧЕ-2026. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финала чемпионата Европы 2026 по мини-футболу

2A. Франция сенсационно уступила Кот-д'Ивуару перед стартом ЧМ-2026
Товарищеский матч состоялся во французском городе Нант

2B. Сборная Испании не сумела обыграть команду Ирака. Забил Ферран Торрес
Обе команды ведут подготовку к чемпионату мира 2026

2C. За Швецию забил Дьекереш, Греция ответила на 90+5 мин
Команды проводят спарринги накануне чемпионата мира 2026

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Андони Ираола возглавил английский Ливерпуль
Испанский специалист заменил нидерландца Арне Слота

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи попрощался с Антонио Конте
Итальянский специалист работал с неаполитанским клубом два сезона

4. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья нашел себе клуб в другой стране
Луифер Эрнандес перешел в мексиканскую Пуэблу

5A. Неудача Франции. Определен первый финалист чемпионата Европы 2026 U-17
В полуфинале Бельгия U-17 нанесла поражение Франции U-17 со счетом 2:1

5B. Драма и серия пенальти. Италия и Испания определили второго финалиста ЧЕ
В финальном матче 7 мая в Таллинне сыграют Бельгия U-17 и Италия U-17

5C. Украина U-18 сыграла вничью с Финляндией U-18 на старте турнира в Хорватии
Игра стартового тура завершилась в нулевую ничью

6A. Женская сборная Украины 3x3 сенсационно победила Францию и вышла в лидеры
Украинки продолжают борьбу за выход в плей-офф

6B. Женская сборная Украины 3x3 победила Литву и вышла в четвертьфинал ЧМ
Украинки заняли первое место в группе

7A. Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
В двух сетах потерпела поражение от восьмой ракетки мира в полуфинале

7B. 114-я ракетка выбила Шнайдер и пробилась в финал Ролан Гаррос
Хвалиньска в двух сетах переиграла Диану Шнайдер и поборется за трофей

8. Всё решил тай-брейк! Украина одержала историческую победу в Лиге наций
Сборная Украины провела второй матч на турнире

9. Бриллиантовая лига. Соперники Дорощука определили победителя в Риме
Украинец Олег Дорощук снялся с соревнований за день до старта

10. ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер
В этом квартете сыграют Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити

По теме:
Сборная вышла в финал ЧЕ, трансфер Зубкова, золото Левченко, дебют в ЛН
Впервые полуфинал в мини-футболе, спарринги сборных, дерби на Ролан Гаррос
Черноморец вышел в УПЛ, Ворскла потеряла лицензию, итоги ЧМ по хоккею
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Теннис | 04 июня 2026, 20:36 11
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин

Марта Костюк не сумела пройти Мирру Андрееву, а Майя Хвалиньска выбила Диану Шнайдер

Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Теннис | 04 июня 2026, 17:25 204
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026

Марта в двух сетах потерпела поражение от восьмой ракетки мира в полуфинале мейджора

ОФИЦИАЛЬНО. Опальный экс-легионер Динамо нашел новый клуб в Европе
Футбол | 05.06.2026, 08:33
ОФИЦИАЛЬНО. Опальный экс-легионер Динамо нашел новый клуб в Европе
ОФИЦИАЛЬНО. Опальный экс-легионер Динамо нашел новый клуб в Европе
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Теннис | 05.06.2026, 07:38
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Футбол | 04.06.2026, 22:42
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
03.06.2026, 08:12 5
Теннис
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
05.06.2026, 06:44 33
Футбол
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Дюбуа ответил Верховену, который считает, что у него украли победу с Усиком
Дюбуа ответил Верховену, который считает, что у него украли победу с Усиком
03.06.2026, 08:11
Бокс
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
03.06.2026, 08:40 5
Футбол
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
03.06.2026, 21:51 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем