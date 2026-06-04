ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Жоао Педро – самый звездный бразилец, который не отправился на мундиаль. И очередная жертва проекта (или все же «проекта»?) «Челси». В Лондоне хватает топ-футболистов, но все они в столице Англии становятся несчастными. Кайседо остался без еврокубков, хотя является одним из лучших опорных полузащитников в мире. Фернандес настолько заскучал, что весной раздавал одно за другим интервью, в каждом из которых настаивал, что хочет жить в Мадриде. А Педро молчал – и молча остался без билета на ЧМ. Причем уступил место не какой-то мировой звезде – всего лишь Неймару, карьера которого подходит к концу. И все это после 20 голов за сезон во всех турнирах, в одной только АПЛ – с показателем 15+5 по гол+пас. Однако лишь место в середине таблицы, потому что боссы «синих» уволили не того и не тогда. И уничтожили мечту нападающего. И на самом деле не так уж критично: проект будет перезапущен с Хаби во главе. Но Педро на ЧМ уже не поедет…

Менее депрессивно о сборной, за которую не сыграет Педро, а также о 3 других командах квартета С – в этом тексте.

БРАЗИЛИЯ

Сборная, которая не пропустила ни одного мундиаля. То есть приняла участие в 23 из 23. Была среди лучших в годы расцвета и кризиса. Даже в год бойкота сборных Южной Америки. Была здесь всегда. Потому что настолько футбольная страна. Впрочем, на новый ЧМ отправляется не благодаря своей крутости – благодаря обновленным правилам отбора в Латинской Америке. Ключевое: теперь на мундиаль с континента отправляются вообще все. Целых 6 сборных из 10, а если повезет в межконтинентальном плей-офф – все 7. Бразилия в местном отборе финишировала аж на 5 месте, то есть во все предыдущие годы с таким результатом играла бы стыковые матчи и была бы на грани – а теперь легко квалифицировалась. Должна благодарить ФИФА и футбольных чиновников, которые ну очень хотели заработать. Пожалуй, самое показательное: для квалификации на ЧМ сборной хватило победить 8 раз в 18 матчах.

Сильнейшие команды континента – Аргентину, Эквадор, Колумбию и Уругвай – эта сборная одолела лишь в 2 из 8 попыток, причем каждый удачный результат – домашний. То есть эта Бразилия годами не показывает топ-результатов против серьезных соперников. Последний Кубок Америки, кстати, также не ее, а Аргентины. Это далеко не лучшая эпоха в новейшей истории сборной. С другой стороны, еще недавно эта Бразилия проходила отбор на ЧМ почти идеально (14+3=0-), но мундиаль все равно не выигрывала. И в футбол играла лучше. Умела больше на поле с тренером Тите. Имела Неймара на пике. Однако в последний раз даже такая расчудесная Бразилия побеждала на ЧМ… аж в 2002 году. 2 полных десятилетия без триумфов. В том числе после топ-отборов. А если так, то стоит ли всерьез воспринимать результаты команды в квалификации? Было и было. Задача выполнена. Теперь – новый турнир с новой командой.

Бразилия впервые за много лет не отправляется на турнир фаворитом – недооцененный фактор. Меньше давления. Меньше критики. Меньше ожиданий. СМИ будут «душить» скорее Аргентину, действующего обладателя кубка, чем бразильцев. Должно быть как никогда легко дышать. Можно наслаждаться игрой в футбол. И можно пойти за шестым титулом в истории. С «не тем» составом. С «не тем» тренером. В «не то» время. Однако с довольно простой группой и на турнире без явного фаворита. Яркие футболисты в футболках сборной будут. И чудеса случаются. В конце концов, на последнем ЧМ победила не команда с лучшим футболом и лучшим составом – а самая трудолюбивая и с наибольшим желанием. А кто сильнее всех хочет вернуться с кубком домой, как не одна из самых футбольных стран мира? Бразилия на ЧМ-2026 не будет туристкой.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Стоит ли вообще долго останавливаться на такой футбольной фигуре, как Карло Анчелотти? Выиграл все топ-лиги. Лигу чемпионов – трижды с «Реалом». Однажды «закончился как тренер» и не блистал даже в «Эвертоне», чтобы вернуться и снова стать лучшим. Если бы не он, не было бы ЗМ для Бензема. Если бы не он, Вини был бы лишь одним из многих, а не лидером «Реала». Приподнятая бровь Анчелотти – один из символов футбольной эпохи. А еще Карло всегда подстраивался под игроков, а не гнул свою линию – динозавр среди современных тренеров-тактиков. Причем крайне успешный динозавр. Живая легенда, которая решила попробовать себя в сборной – и по итогам первого же домашнего матча вывела Бразилию на ЧМ. «Селесао» едут на турнир с одним из лучших тренеров не только современности, но и в истории футбола. И если этой команде не поможет даже он, то не смог бы никто. Козырь сборной. Ее надежда. Ее вполне себе победный план.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

На самом деле были варианты. Лучший бомбардир сборной в отборочном турнире – Рафинья. Но всего 5 точных ударов за 18 туров. Второй лучший по сумме забитых и голевых пасов – Неймар с 5 действиями. Весь отбор на ЧМ Бразилия не забивала голы – «рожала» их. В муках. С болью. Страдая. Все так. Все правда. Но в какой-то момент сборную возглавил Анчелотти, который подарил Вини «билет в жизнь» – и именно нападающий «Реала» забил гол, выведший команду на ЧМ. Первый победный с Карло. Позже Жуниор оформил гол+пас в матче против Южной Кореи. Ассистировал этой весной против Хорватии. Винисиус – футболист, зависимый от одобрения тренера. Поэтому не забивал с крутым Алонсо (5 голов в 19 турах), зато с относительно слабым наставником Арбелоа сиял (11 мячей в 17 матчах ЛЛ). Лучший период в карьере Вини по показателю минут/голевое действие – с Анчелотти в «Реале». И вот они снова вместе…

Под руководством Карло футболист провел тот самый плей-офф ЛЧ, после которого занял второе место в голосовании на ЗМ. Тогда выигрывал для «Реала» матчи. Вини может не нравиться, но, если бы не он, той ЛЧ «сливочные» бы не дождались. А за год до этого он забил в финале турнира. Когда Вини уверен в себе, то приносит команде большую пользу. С Анчелотти будет. Не затеряется в матчах на выбывание. Особенно сейчас, после неудачного сезона «Реала», когда доказывать – необходимость, а не прихоть. Вини захочет реабилитироваться. Убедить Переса, что тот недооценивает его. Тренеров. Хейтеров. Весь мир. Вини – злой. Поэтому будет ныть на поле, от этого никуда не деться. А еще – играть в футбол. Вполне возможно, лучше всех. Будет получать доверие от Карло, а от Куньи, Пакеты и Рафиньи – топовые пасы под удары. Вини точно не ментальный лидер и не лидер раздевалки этой команды. Но футбольный и на поле – вполне.

Преимущества и слабости

Новый формат позволяет Бразилии набирать форму в течение турнира. Не выйти из четверки, из которой выходят 3 команды, представляется задачей на грани фантастики. В первом раунде плей-офф – скорее всего, проходной соперник. Первые 4 матча на турнире, таким образом, не будут бросать Бразилии больших вызовов. Можно найти игру. Определиться с основным нападающим. Наладить связи на поле. Убедить Винисиуса забитыми голами в ворота Гаити, что он наконец-то вернулся. У Бразилии будет легкий и спокойный старт. У нее будет возможность набрать форму и войти в кураж. А дальше попробуй ее остановить. В атаке – 2 элитных вингера и второй бомбардир АПЛ после Холанда. В центральной оси – лучшие хавы и защитники после удачных сезонов. Это не легендарный состав – но топовый. Аргентина победила на ЧМ-2022 с менее классным.

Главная слабость – целый ряд «а что, если…». А что, если Вини все же не получит того самого комфорта? Тогда атаке может не хватить эффективности и голов. А что, если Анчелотти действительно устарел и мог выигрывать в последние годы только с консервативным «Реалом», где все не так, как у людей? А что, если даст о себе знать отсутствие топовых крайних защитников? Ведь в центре обороны – Габриэл и Маркиньос, а слева и справа – лишь Сандро и Уэсли. А что, если Бразилия – все-таки лишь о мастерстве футболистов? Тогда она может выигрывать турниры только с лучшими в составе. А эти – точно не легенды уровня 2002 года. Другой калибр. Все еще техничные и крутые, но слабее. Не способные побеждать топ-команды исключительно за счет индивидуального мастерства. В конце концов, к Бразилии в 2026 году легко придраться. Хвалить немного сложнее. Неидеальная сборная – и это ее главный недостаток.

Заявка

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Вевертон («Гремио»).

Защитники: Сантос («Зенит»), Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Габриэл («Арсенал»), Ибаньес («Аль-Ахли»), Перейра («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли («Рома»).

Полузащитники: Пакета («Фламенго»), Гимарайнш («Ньюкасл»), Каземиро («МЮ»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Данило («Ботафого»).

Нападающие: Неймар («Сантос»), Луис Энрике («Зенит»), Эндрик («Лион»), Мартинелли («Арсенал»), Игор Тьяго («Брентфорд»), Кунья («МЮ»), Рафинья («Барселона»), Винисиус («Реал Мадрид»), Райан («Борнмут»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

14.06. Бразилия – Марокко (01:00 по киевскому времени)

20.06. Бразилия – Гаити (03:30 по киевскому времени)

25.06. Шотландия – Бразилия (01:00 по киевскому времени)

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

МАРОККО

Между прочим, единственный действующий чемпион чего-то там в этой четверке. Да, кабинетный. Но тем не менее. Марокко – недавний победитель Кубка африканских наций. Благодаря местным властям, которые подарили команде трофей через два месяца после проигранного ею финала. Главный футбольный скандал последних лет? Да, он. Самое горькое чемпионство последних десятилетий? Очень вероятно. Потому что в Марокко уже забыли тот финал. Ту неудачу. Даже сменили тренера. И вот титул. И как этому радоваться? В частности, тому же Диасу, который не забил пенальти в финале КАН этой зимой. Реабилитирует ли его вот эта кабинетная победа юристов? Вряд ли. А вот успешное выступление на ЧМ – возможно. Марокко отправляется на турнир в качестве лучшей команды Африки, а еще – самой успешной на предыдущем мундиале. Тогда, если вы вдруг забыли, был полуфинал.

И из-за этого к команде приковано много взглядов. Даже слишком много. От нее снова ждут чудес. Конечно, не победы на турнире, но, может, снова хоть какого-нибудь четвертьфинала? Состав не стал слабее за 4 года. А вот Хакими, например, за это время стал мировой звездой. Поэтому на успешный турнир от Марокко рассчитывают. В том числе и потому, что людям надоело, что лучшими всегда становятся одни и те же сборные. Если кто-то и попадает в полуфинал, то только европейцы, Бразилия и Аргентина – скучно. Фанаты жаждут сенсаций. Особенно когда у сборной достаточно хороший состав, чтобы удивлять. Мнение большинства: если вдруг ЧМ выиграют не заведомые фавориты из Европы и Латинской Америки, то только Марокко. Без вариантов. Дожились: теперь даже на середняков турнира такое давление. Вот так и выступай хорошо на мундиалях…

Марокко сыграет на этом турнире в 7 раз в истории. Лучшее выступление – 4 года назад. Сборная не доминирует даже на собственном континенте (в футбол последний раз КАН выигрывала еще в 1976 году), не говоря уже о мировых форумах. С другой стороны, и такого поколения, как сейчас, у команды никогда не было. На турнир отправляется играть в футбол. Доказывать. Завоевывать сердца болельщиков. И, пожалуй, главное: убеждать молодых парней со всей Африки не менять гражданство. Потому что играть за Францию – хорошая мечта. Но побеждать на ЧМ, пусть и не в турнире в целом, а в отдельных матчах и, в частности, топовые сборные, можно и в составе Марокко. И с каждым турниром, таким как ЧМ-2022, в Африке будет становиться все больше футболистов, которые выбирают играть за родину. Марокко на ЧМ в основном ради себя, но еще совсем немного – и ради этой идеи.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Уже «засветил» выше фамилию лидера команды, так что давайте сейчас именно о нем. И нет, это не Хакими: этот защитник крут и один из лучших в мире на своей позиции, но провел проходной сезон. Не оказал столь большого влияния на результаты «ПСЖ», как год назад. В этом розыгрыше ЛЧ матчи для команды выигрывали другие футболисты. Пожалуй, наиболее показательно: «ПСЖ» не развалился в ответном матче полуфинала ЛЧ против «Баварии» без Ашрафа вообще. Заир-Эмери доказал свою необходимость команде именно как правый защитник. В то же время Диас убедил Арбелоа весной, что должен играть в стартовом составе «Реала». Сезон завершал не просто как футболист стартовой 11-ки – а как, вполне вероятно, лучший в составе. В том самом, где есть Мбаппе и Вини, Джуд и Вальверде. Прорывные месяцы. Браво!

Но Диас был крут не только в «Реале». В составе сборной забил 5 голов в 7 матчах КАН зимой. Причем нет, не нафармил очки в одном-двух поединках, а отличился в каждом из 5 первых матчей на турнире. А все его партнеры вместе забили всего 4 гола в сумме – показательно. А он же даже не классический нападающий! Нет, выходит на позиции ниже на поле. Таскает мяч. Пасует. Помогает создавать моменты, но успевает и завершать атаки. Один из главных универсалов мира прямо сейчас. Тот, кто может сыграть где угодно в полузащите и нападении. И если в Мадриде у него нет карт-бланша на творчество из-за наличия более статусных партнеров, то в Марокко он раскрывается на полную. В конце концов, даже несмотря на тот самый нереализованный пенальти в финале, он стал лучшим футболистом КАН. На ЧМ также будет среди самых заметных.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Пожалуй, ключевое: не тот, кто привел сборную к полуфиналу 4 года назад. Реграги решил покинуть свой пост в марте после неудачи на домашнем для Марокко КАН. Тогда он еще не знал, что его сборную объявят победительницей в кабинетах… Однако решение было принято. Тренер ушел. Новый – Мохамед Уаби. Ноунейм для футбольного болельщика, который смотрит только большие матчи. А на родине – топ. Ведь год назад с командой Ю-20 выиграл ЧМ! С марокканцами, на секундочку. На уже взрослом ЧМ будет пытаться доказать, что скорее испанский де ла Фуэнте, чем наш Петраков. До молодежной команды Марокко руководил клубами в Бельгии. Правда, тоже юношескими. То есть в официальных матчах в качестве главного тренера взрослого коллектива дебютирует только на ЧМ. Желаю каждому из нас начинать с такого масштаба. С другой стороны: а разве Уаби не заслужил?

Преимущества и слабости

Давайте сразу с негатива: доверия к Уаби пока нет. Победы с юношами – это одно, а со взрослой командой – совсем другое. Если вы в лагере тех, кто считает достижения Марокко в 2022 году скорее успехом тренера Реграги, чем футболистов (я с вами!), то имеете полное право сомневаться в перспективах этой команды. Ее состав – как минимум интересный, как максимум даже хороший. Но без топовой работы наставника все лучшие качества этого состава футболистов не реализовать. Тот же Хакими сиял ярче всего у тактического гика Энрике, но не был столь крутым под руководством других. Уаби должен оказаться крайне талантливым, чтобы справиться с задачей. Особенно в столь сжатые сроки, ведь смена тренера за несколько месяцев до ЧМ – форс-мажор. Сборные с амбициями либо так не поступают, либо отказываются от амбиций. Марокко попытается стать исключением из этого правила.

У преимуществ есть имена. Хакими настолько хотел сыграть на КАН, что отказался от операции после травмы в «ПСЖ». Выбрал консервативное лечение и рискнул карьерой. Очень успешной, между прочим. Ашраф готов умирать и убиваться за свою сборную. Диас годами обижен на мир за то, что у него есть талант – но нет много минут в «Реале». Что бы он ни делал. Как бы ни играл. При любом тренере. В сборной Марокко он всегда пытается доказать, что достоин внимания. Будет делать это снова. Особенно после того пенальти в финале КАН. А еще есть Амрабат, который всегда играет сердцем. Эззальзули, который продолжал играть в футбол в конце сезона, когда все остальные в «Бетисе» бросили. Марокко везет на турнир не просто интересных футболистов – а тех, кто хочет играть, доказывать, убеждать. У многих в составе горят глаза. А иногда желание берет верх над классом. Хотя и класса здесь достаточно…

Заявка

Вратари: Буну («Аль-Хиляль»), Эль Каджуи («Беркан»), Тагнаути («Асфар»).

Защитники: Мазрауи («МЮ»), Салах-Эддин («ПСВ»), Белламари («Аль-Ахли»), Хакими («ПСЖ»), Эль-Оуахди («Генк»), Риад («Кристал Пэлас»), Агерд («Марсель»), Халхал («Мехелен»), Диоп («Фулхэм»).

Полузащитники: Эль Морабет («Страсбург»), Буадди («Лилль»), Эль Аянауи («Рома»), Амрабат («Реал Бетис»), Унахи («Жирона»), Эль Ханнус («Штутгарт»), Сайбари («ПСВ»).

Нападающие: Эззальзули («Реал Бетис»), Талби («Сандерленд»), Рагими («Аль-Айн»), Эль Кааби («Олимпиакос»), Диас («Реал Мадрид»), Гессиме («Страсбург»), Амаймуни («Айнтрахт»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

14.06. Бразилия – Марокко (01:00 по киевскому времени)

20.06. Шотландия – Марокко (01:00 по киевскому времени)

25.06. Марокко – Гаити (01:00 по киевскому времени)

ШОТЛАНДИЯ

Первый и единственный представитель Европы в группе С. И если так, то можно с уверенностью сказать: именно Шотландия в этой группе является наиболее заслуженным ее участником. Ведь Бразилия квалифицировалась из отбора, где на ЧМ проходит большинство. Ведь из Африки на турнир традиционно отправляются почти все большие сборные. А вот из Европы Италия уже три раза подряд не может поехать – как будто показательно. Поэтому в умении шотландцев играть в футбол сомнений нет. Более того: делают они это очень и очень неплохо. Наиболее показательно то, что они квалифицировались на ЧМ не просто напрямую через отборочную группу – но и в статусе лишь второй команды своего квартета во время жеребьевки. В нем была более сильная и более статусная Дания. Однако скандинавы не справились. Проиграли Шотландии в гостях. Даже не забили в ворота британцев дома. Шотландия заслужила этот мундиаль как никто другой. Поэтому мальчиками для битья эти футболисты не будут.

Для команды это 9 участие в ЧМ. На предыдущих турнирах она… ну… была. 8 попыток – 8 сходов с дистанции уже по итогам группового этапа. Сборная-неудачница. Но ведь есть контексты. Главный: раньше ЧМ был меньше. Играли только 32 команды. Однако ключевое другое: из группы выходили только по 2. Обычно – топ-команда и сильный середняк. Теперь не у каждого квартета есть явный фаворит, а для участия в плей-офф может быть достаточно финишировать даже третьим. Поэтому шансы Шотландии как никогда велики. Особенно сейчас, когда у сборной – осторожно, клише! – «золотое» поколение. Команда стабильно убеждает в официальных матчах. Имеет много представителей топ-лиг и немало игроков из топ-клубов. Среди середняков она одна из сильнейших и самых неуступчивых. Если не сейчас творить историю, то когда вообще? Шотландия собирается выйти из группы. Забегая наперед, имеет на это все шансы.

На прошлом Евро забила Германии и не проиграла Швейцарии. В Лиге наций обыграла, в частности, Хорватию. Недавно не пустила на ЧМ Данию. Кажется, очевидно: Шотландия готова к большим свершениям. Интересный факт: на чемпионат мира отправляется впервые в этом столетии. Раньше все пропускала и пропускала, причем в 2022 году – из-за поражения нашей сборной Украины в плей-офф. Тогда британцы еще не были готовы. Теперь – более чем (а мы – до сих пор нет). А еще им сейчас очень повезло с группой: от них никто ничего не ожидает. Марокко под давлением из-за удачного выступления в 2022 году. Бразилия – потому что Бразилия. Одолей Гаити в личной встрече, набери еще где-нибудь хотя бы одно очко – и иди себе в плей-офф. А там уже играй в свое удовольствие, потому что история переписана и ничего уже не давит. Шотландии будет относительно легко превзойти ожидания. Если повезет – даже самые смелые.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Стив Кларк входит в топ-5 тренеров этого ЧМ по времени работы на своей текущей должности. Дольше него рулят своими сборными только наставники Японии и Аргентины, а также «вечные» Далич и Дешам. Возможно, именно в этом секрет успехов Шотландии. Кларк здесь уже 7 лет (а действующий контракт – вообще до 2030 года!). Он пережил с командой рост от ноунеймов до лучших среди середняков. Был здесь, когда единственной звездой сборной был Робертсон, и остается здесь, когда лучший в составе – Мактоминей. Впервые за десятилетие вывел команду на ЧМ. Научил британскую команду играть не только на стандартах, но и в футбол. У тренера нет трофеев в карьере. Вообще. Когда-то он был ассистентом в «Челси» и «Ливерпуле», так что мог бы мечтать о больших достижениях – но нашел свое место и счастлив здесь. Имеет право. И вряд ли кого-то в стране это огорчает. Великий человек для футбола Шотландии. Последняя теперь абсолютно точно футбольная страна именно благодаря ему.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Лишний в «МЮ». Ненужный в Манчестере. Недостаточно техничный и талантливый. Ну, был когда-то. Теперь – топ-футболист. Один из 30 лучших в голосовании на ЗМ в прошлом году. Один из нескольких лучших в мире на своей позиции. Потому что трудолюбивый. Потому что неутомимый. Но главное – потому что забивает голы. Врывается в штрафную площадку из глубины своевременно. Так, чтобы никто из соперников не прочитал. Получает мяч и забивает. И так уже 2 года подряд. Скотт забил 22 гола в Серии А за 2 сезона – показатель футболиста атакующей линии, а не центрального полузащитника. В сборной делает то же самое еще дольше и не менее стабильно. Например, в отборе к предыдущему Евро забил аж 7 мячей в 8 матчах. В отборе на нынешний ЧМ – «всего лишь» 2 в 6 матчах. Отличился и на предыдущем большом турнире. Шотландия – едва ли не единственная сборная ЧМ-2026, где главный бомбардир – центральный полузащитник.

Впрочем, в «Наполи» Конте Мактоминей успевал не только забивать. Помогал в обороне. Выполнял по полтора выноса в Серии А. Был среди лучших в центре поля по количеству пасов. Универсальный боец, который будет полезен команде при любом игровом сценарии. Соперникам, чтобы нивелировать этот козырь Шотландии, придется «вешать» на Скотта одного своего игрока. Или страдать от его ударов и вклада в целом. На самом деле очень правильно, что лидером этой команды является Мактоминей. Когда был Робертсон, это казалось несколько неорганичным: довольно изысканный игрок вынужден тянуть на себе партнеров-лесорубов. А здесь трудолюбивый Скотт во главе трудолюбивой команды. Мактоминей, который очень хочет играть в футбол и недостаточно техничен, во главе команды, которая также очень тяготеет к игре в футбол, но которой также часто не хватает мастерства. Правильный союз. Естественный.

Преимущества и слабости

В первом же матче Шотландия сыграет против Гаити. Если победит (тем более – если с большой разницей голов), следующие матчи сможет начинать с позиции силы. Потому что счет 0:0 дальше – в ее пользу. Можно не раскрываться и рассчитывать на крутизну своей оборонительной структуры. Бог с этими защитниками, здесь даже в атаке Макгинн и Адамс – не техничные бомбардиры, а крепыши, парни с бицепсами больше, чем у большинства соперников бедра. Можно будет забить свое на стандартах. Или за счет рывков Мактоминея. Дождаться шансов. Самый весомый аргумент в пользу Шотландии в этой группе – календарь. Дальше все сводится к тому, насколько команда готова реализовать это подаренное ей преимущество. Последние официальные матчи намекают, что готова. Как и форма Скотта. Пусть еще Бразилия и Марокко забьют свои голы. Точно смогут? Потому что Шотландия точно будет мешать это делать на уровне.

Но может не хватить индивидуального класса. Именно против сильных соперников. Ведь основной вратарь сборной сидит на скамейке запасных в «Ноттингеме». Пара центральных защитников представляет «Динамо» З. и «Рейнджерс». Основной правый защитник пропустил большинство матчей сезона. Робертсон уже не тот. Центральный нападающий забил всего 6 голов в сезоне Серии А. То есть да, Шотландия дошла до того, что ее футболисты в составах клубов топ-лиг Европы. Но многие из них там не играют или почти не играют. Слишком мало тех, кто там на ведущих ролях. Треть футболистов сборной – вообще ноунеймы. Поэтому если что-то пойдет не так, то основных игроков некем заменить. Каждая травма – трагедия. Выиграть матч можно благодаря тренерским идеям и гению Скотта, но не благодаря индивидуальному классу других игроков. Либо Шотландия убедит как команда, либо на победе над Гаити все хорошее для нее на ЧМ и закончится.

Заявка

Вратари: Гордон («Хартс»), Ганн («Ноттингем Форест»), Келли («Рейнджерс»).

Защитники: Хенли («Гиберниан»), Хендри («Аль-Иттихад»), Хики («Брентфорд»), Гайм («Рексхэм»), Маккена («Динамо» Загреб), Паттерсон («Эвертон»), Ралстон («Селтик»), Робертсон («Ливерпуль»), Сауттар («Рейнджерс»), Тирни («Селтик»).

Полузащитники: Кристи («Борнмут»), Кертис («Килмарнок»), Фергюсон («Болонья»), Доук («Борнмут»), Гилмор («Наполи»), Макгинн («Астон Вилла»), Маклин («Норвич»), Мактоминей («Наполи»).

Нападающие: Адамс («Торино»), Дайкс («Чарлтон»), Херст («Ипсвич»), Шенкленд («Хартс»), Стюарт («Саутгемптон»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

14.06. Гаити – Шотландия (04:00 по Киеву)

20.06. Шотландия – Марокко (01:00 по Киеву)

25.06. Шотландия – Бразилия (01:00 по Киеву)

ГАИТИ

Однажды в жизни каждого блогера sport.ua наступает момент, когда ему нужно написать хоть что-нибудь о маленькой команде. Наконец этот день настал и для меня. Хочется написать, что Гаити – дитя нового формата ЧМ, нежелательное следствие его расширения и т. д… но, не поверите, это неправда. В отборе Северной и Центральной Америки команда обошла Коста-Рику. Ту, чье присутствие на ЧМ не вызвало бы вопросов, ведь она квалифицируется на турнир довольно регулярно. Но не в этот раз. Произошла смена власти. В частности, благодаря крутости Гаити: сборная одолела Коста-Рику в личной встрече. На самом деле не только ее. Набрала 11 очков в 6 матчах равной группы. Теперь сыграет на ЧМ. Чуть раньше, прошлым летом, команда забивала в ворота США. 3 года назад огорчала Ямайку и Мексику. Все еще сборная-карлик? По меркам ЧМ – да. Но в своем регионе держит уровень уже не первый год.

С другой стороны, держал уровень в своем регионе и «Окленд». Выигрывал ЛЧ Океании год за годом, а потом приехал на клубный ЧМ в 2025 году – и проиграл «Баварии» 0:10. А если так, то насколько показательны успехи Гаити в борьбе с проблемными коллективами своего региона? Сборная заслужила право играть на мундиале, однако это выглядит скорее поводом для ФИФА пересмотреть квоты на участие в турнире: а точно ли нам нужно столько команд из Северной и Центральной Америки? Хорошая новость: в составе Гаити только 1 футболист представляет местную лигу. Есть еще игрок из пятой лиги Германии. Есть парень из «Янг Бойз»… Ну, из дубля команды. Есть Лакруа, но не тот: этот играет во второй американской лиге. Ну, как играет: появился на 5 минут в одном из 12 туров. У 2 игроков состава нет ценника на портале transfermarkt. Даже у Ямаля и Мбаппе есть своя цена, а эти – бесценны.

Конечно, я намеренно упоминаю самое забавное и шокирующее. Но дело в том, что в случае 95% других сборных на этом турнире даже так не получится. Уверен, что ближе к старту первенства мы узнаем, как часто бывает в таких случаях, что кто-то из футболистов сборной Гаити работает на родине почтальоном, а кто-то ушел в отпуск на работе впервые за 10 лет, чтобы сыграть на ЧМ. Потому что маленькая команда. На ЧМ сыграет во второй раз, впервые с 1974 года. Тогда, кстати, забивала Италии и Аргентине. Потому что что терять и кого бояться? И тогда, и сейчас команда Гаити – туристка на турнире. От нее ничего не ожидают. Она не сможет никого разочаровать, только наоборот. Отправляется на мундиаль, чтобы хорошо провести время, развлечься и запомнить этот момент на всю жизнь. Такие не могут проиграть. Они уже победители. Для себя. Своих близких. Друзей-почтальонов.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Наконец-то есть за что зацепиться! Себастьен Менье – вундеркинд. Ну, бывший. Начал работать помощником тренера ещё в 2000 году, то есть в возрасте… 27 лет! Сейчас ему всего 53, а он уже успел порулить командами Конго, Кении и Экваториальной Гвинеи. Был ассистентом в Камеруне, Омане, «Лансе» и «Страсбуре». Всего сменил 15 мест работы на различных тренерских должностях. Нигде не задерживался надолго, но на него всегда был спрос. Возможно, не зря: вот теперь вывел маленькую сборную на ЧМ. Уже в истории. Теперь дебютирует на ЧМ. Заслужил хотя бы за то, сколько лет посвятил тренерскому делу. Кстати, по тренерским меркам он до сих пор молод – если Гаити покажет хоть что-то отдаленно похожее на футбол на мундиале, почти наверняка получит повышение. Вероятно, обратно в Лигу 1, на родину. Там квалифицированные тренеры всегда нужны. Особенно талантливые.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Нелегкий выбор. Не потому что «кто все эти люди?» (хотя это действительно проблема), а потому что нападающий и лучший бомбардир сборной в отборе к ЧМ (4 гола в 6 матчах, у всех остальных футболистов – максимум 2)… может больше не быть основным. Потому что он играет в чемпионате Ирана, а в марте натурализовался Изидор – форвард «Сандерленда». Тот самый, который забил за сезон 6 голов в АПЛ и квалифицировался с командой в ЛЕ. В последнем весеннем матче сборной провел на поле все 90 минут и забил единственный гол команды в ворота Исландии. Да и вообще: когда человеку дают гражданство прямо перед ЧМ, то на него точно ставят. Поэтому он будет играть. Возможно, как единственный нападающий. Поэтому лидер – именно он. Умеет забивать, а еще – биться-бороться за мяч (был даже сезон с 10 ЖК в лиге!). Последнее умение будет особенно полезным в этой группе. О больших свершениях речи не идет, но теперь у сборной есть явная прима: разве плохо?

Преимущества и слабости

Изидору всего 25 лет, и он уже играет в АПЛ. В следующем сезоне получит игровое время в ЛЕ. Почти наверняка забьет благодаря этому не меньше голов. Будет иметь возможность пойти на повышение. Впереди много времени, целая карьера – а человек меняет гражданство, чтобы сыграть на ЧМ. Потому что настолько хочет уже сейчас. Хотя раньше забивал и за Францию Ю-17, и за Францию Ю-19. То есть на родине знают о его существовании. Мог бы жить мечтой о вызове в ту звездную команду. А выбрал Гаити. Вот вам и ответ на вопрос о том, в чем может быть козырь сборной на ЧМ: она будет играть на турнире как в последний раз. Потому что, возможно, она здесь действительно в последний раз. Изидор ухватился за возможность поехать на первый и, возможно, единственный крупный турнир сборных в своей карьере – представьте, насколько он будет выкладываться на поле в каждом матче. И так каждый футболист. Все 270 минут. Если Гаити удивит, то потому что либо сейчас, либо никогда.

А если не удивит – исключительно из-за слабого состава. Изидор и Беллегард стоят вместе 34 миллиона евро, все остальные 24 игрока в заявке команды вместе – 21. Большинство не дотягивает и до 1 «лимона». Футболистов топ-лиг можно пересчитать по пальцам одной руки неосторожного столяра. Насколько бы талантливым ни был тренер и насколько бы великолепно ни выступил за счет желания Изидор, этого может не хватить даже для одной ничьей. Ведь у соперников есть Мактоминей, Диас и Винисиус. Вызов ЧМ – слишком велик для этой команды. В том числе и потому, что ее годами не проверяли топ-сборные. Каждый матч будет шоком. В прошлый раз на ЧМ команда проиграла все 3, а теперь сыграет на турнире, где даже третья команда группы захочет забить в ворота Гаити 2, 3, 5 голов (может, именно это поможет пробиться в плей-офф?) – станет еще тяжелее. Трудно удивить мотивированных оппонентов.

Заявка

Вратари: Пласид («Бастия»), Пьер («Сошо»), Дюверже («Космос», тот самый «бесценный» из 5 лиги Германии).

Защитники: Аркус («Анже»), Поген (скамейка «Зюльте-Варегем»), Лакруа (скамейка «Колорадо»), Эксперсиенс (скамейка «Нанси»), Дюверне (скамейка «Гента»), Аде («Кито»), Делькройс («Лугано»), Термонси (дубль «Янг Бойз»).

Полузащитники: Пьер (глубокий резервист «Визелы»), Сенте (скамейка «Эль-Пасо»), Жан-Жак («Филадельфия»), Беллегард («Вулвз»), Пьер («Вайолет», тот самый «бесценный» из местной лиги), Доминик («Татран»).

Нападающие: Дидсон (скамейка «Далласа»), Провиденс (скамейка «Алмере»), Казимир («Осер»), Этьен («Торонто»), Изидор («Сандерленд»), Назон (скамейка «Эстеглия»), Пьеро (скамейка «Ризерспора»), Фортун (скамейка «Визели»), Жозеф (скамейка «Ференцвароша»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

14.06. Гаити – Шотландия (04:00 по киевскому времени)

20.06. Бразилия – Гаити (03:30 по киевскому времени)

25.06. Марокко – Гаити (01:00 по киевскому времени)

Прогноз на групповой этап

Давайте сразу разберемся с самым простым: Гаити не сможет вмешаться в борьбу за место в тройке лидеров группы. Не хватит класса. Я бы поверил в эту маленькую сборную, если бы она хоть иногда играла с кем-то, сопоставимым по уровню с Марокко и Шотландией, а так – не выдержит хотя бы из-за шока, когда соперники начнут двигать мяч гораздо быстрее, чем она. А дальше – усталость. Потому что бразильцы привыкли играть два раза в неделю, а вечно запасные в своих клубах гаитяне – нет. Очень верю, что однажды Гаити даже забьет и избежит разгромного поражения, но это максимум. Главное разочарование квартета – марокканцы. Попробую предположить сенсацию. На мой взгляд, успех 2022 года – больше о гении Реграги, чем о составе. В равной группе Анчелотти и Кларк будут успешнее тренера-новичка сборной Марокко. Но в плей-офф команда выйдет – просто с третьего места.

Не верю в готовность Шотландии выиграть группу. Сражаться в каждом отдельном матче – да, но 3 тура – это уже немалая дистанция. Здесь вам и стабильность, и командный класс, и умение набить разницу голов должны дать о себе знать. Можно даже шокировать Бразилию и сыграть, например, 1:1, но все равно пропустить вперед себя фаворита, потому что ты одолел Гаити лишь 2:0, а тот – 6:0. Мне в целом по душе прогнозировать сенсации, но здесь приходится быть скучным: Бразилия выиграет группу С. Вероятно, даже где-то потеряв очки. Возможно, даже с 5-6 баллами. Вряд ли начнет легко. Будет иметь сложности и против Шотландии, и против Марокко. Но разгромит Гаити, даже оторвется на аутсайдере. Таким образом гарантирует себе выход дальше. Пройдет группу в эконом-режиме, по-чемпионски. Этой Бразилии необязательно играть на максимум, чтобы выиграть квартет. Но если вдруг сыграет, то, конечно, у конкурентов нет шансов.

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