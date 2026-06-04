Ролан Гаррос04 июня 2026, 20:20 | Обновлено 04 июня 2026, 20:49
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Майя on fire! 114-я ракетка выбила Шнайдер и пробилась в финал Ролан Гаррос
Хвалиньска в двух сетах переиграла Диану Шнайдер и поборется за трофей в Париже!
04 июня 2026, 20:20 | Обновлено 04 июня 2026, 20:49
3751
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Польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114) пробилась в финал Открытого чемпионата Франции 2026!
В полуфинале полька, которая стартовала в Париже с квалификации, в двух сетах переиграла 23-ю ракетку мира Диану Шнайдер.
Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала
Диана Шнайдер [25] – Майя Хвалиньска (Польша) [Q] – 6:7 (4:7), 4:6
Хвалиньска в финале Ролан Гаррос поборется с Миррой Андреевой (WTA 8), которая в полуфинале одолела украинку Марту Костюк.
Для Майи это будет дебютный финал на турнирах Grand Slam.
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І взагалі , на турнірах Великого Шолому таке вдавалось тільки Еммі Радукану на US Op -2021 ..
Хоч якось підсолодила цей неймовірно гіркий для нас день. Остання надія на порятунок Парижу!✊
Респект "бджілці" Майї )
#114 рулить. Давай Польща....
Вся Україна з тобою.
І до речі з одного боку, добре що Марта програла Андреевій, бо якщо б вона програла фінал оцій вискочці з другої сотні, а це могло бути дуже реальним з такою Хвалінською та можливістю того що Марта могла перегоріти у фіналі, а не сьогодні, то в тому випадку, не тільки вболівальники її знищили, але і вона сама пішла б у загул мінімум на пів року. А, так Марта ще через тиждень може повернутися.
Бджілка молодець. Чекаємо на диво
M(aja) jak Milosc