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  4. Майя on fire! 114-я ракетка выбила Шнайдер и пробилась в финал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
04 июня 2026, 20:20 | Обновлено 04 июня 2026, 20:49
3751
47

Майя on fire! 114-я ракетка выбила Шнайдер и пробилась в финал Ролан Гаррос

Хвалиньска в двух сетах переиграла Диану Шнайдер и поборется за трофей в Париже!

04 июня 2026, 20:20 | Обновлено 04 июня 2026, 20:49
3751
47 Comments
Майя on fire! 114-я ракетка выбила Шнайдер и пробилась в финал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
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Польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114) пробилась в финал Открытого чемпионата Франции 2026!

В полуфинале полька, которая стартовала в Париже с квалификации, в двух сетах переиграла 23-ю ракетку мира Диану Шнайдер.

Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала

Диана Шнайдер [25] – Майя Хвалиньска (Польша) [Q] – 6:7 (4:7), 4:6

Хвалиньска в финале Ролан Гаррос поборется с Миррой Андреевой (WTA 8), которая в полуфинале одолела украинку Марту Костюк.

Для Майи это будет дебютный финал на турнирах Grand Slam.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 47
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У фіналі вболіваємо за Майю!
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+19
Яка ж вона няшечка😍
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+19
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Молодець хоч полячка Бо фінал з двух болотних кікімор це був би чорний день в історії тенісу. 
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+19
Врятувати Ролан Гаррос 2026. 
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+18
Щоб у тієї фіно-угорки усі ті сьогодняшні "соплі" і лінії у фіналі аутами відгукнулися. А "бджілка Майя" - великий молодець. Наснаги і вдачі!
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+17
Maja, alle lieben Maja! Бджілка подолала свиню.
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+17
Показать Скрыть 1 ответ
Ну давай Майка, врятуй цей РГ, ех ще більше шкода, що Марта не пройшла в фінал
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+16
Майя - перший кваліфаєр в фіналі за всю історію РГ (за відкриту еру) ..
І взагалі , на турнірах Великого Шолому таке вдавалось тільки Еммі Радукану на US Op -2021 .. 
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+16
Українці всі сьогодні просто закохані в милу польку Майю❤️🇵🇱🥰
Хоч якось підсолодила цей неймовірно гіркий для нас день. Остання надія на порятунок Парижу!✊
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+15
І при цьому Мая грає з позиції сили - начебто не вона аутсайдер, а іменитий суперник у котрого тремтять копита. Ось що означає залізний характер. 
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+15
Недовго музика у цапів грала.
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+14
Подумалось, що у Подрєз схожий психо-фізиологічний тип, звісно, Вероніці потрібно поліпшуватись і не "спіймати зірку". Надіюсь на її тенісне зростання.
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+14
Зробила те , що й потрібно було зробити ! 👏✌️
Респект "бджілці" Майї )
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+14
На ізі
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+13
Цей РГ був найкращою можливістю дійти хоча б до фіналу, але....
#114 рулить. Давай Польща....
Вся Україна з тобою.
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+12
Хвалінська вийшла в фінал шолому, не зігравши з жодною суперницею з Топ 20.
І до речі з одного боку, добре що Марта програла Андреевій, бо якщо б вона програла фінал оцій вискочці з другої сотні, а це могло бути дуже реальним з такою Хвалінською та можливістю того що Марта могла перегоріти у фіналі, а не сьогодні, то в тому випадку, не тільки вболівальники її знищили, але і вона сама пішла б у загул мінімум на пів року. А, так Марта ще через тиждень може повернутися. 
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+12
Ви тільки вдумайтесь у маленької зростом Маї за 30 вінерсів і не треба лупити як Ястремська чи Костюк ,а треба голова ,але це не про наших зірок .
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+11
Показать Скрыть 4 ответа
Ну, хоч не буде ублюдського фіналу 
Бджілка молодець. Чекаємо на диво 
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+11
Це вже подвиг. Вже не так важливо, що буде післязавтра, найстрашнішого - фіналу двох Чебурашок (нагадую: оголошені в їхній госдурі невідомими науці звірьми за те що насмілилися виступати на Олімпіаді без прапора) вдалося уникнути. А ще в доробку товаришка Чжен і корисна ідіотка Мертенс.
M(aja) jak Milosc 
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+7
Без фіналу подружок матрьошок і уже непогано. Майя може повторити долю Радукану,в принципі на грунті у неї є все для цього: гарні обертання, переміщення по корту, бачення корту. Головне ментально не програти цьому відбитку від праски. А ще з Маєю наша підтримка. Успіхів!
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+7
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