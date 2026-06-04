Майя on fire! 114-я ракетка выбила Шнайдер и пробилась в финал Ролан Гаррос

Польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114) пробилась в финал Открытого чемпионата Франции 2026!

В полуфинале полька, которая стартовала в Париже с квалификации, в двух сетах переиграла 23-ю ракетку мира Диану Шнайдер.

Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала

Диана Шнайдер [25] – Майя Хвалиньска (Польша) [Q] – 6:7 (4:7), 4:6

Хвалиньска в финале Ролан Гаррос поборется с Миррой Андреевой (WTA 8), которая в полуфинале одолела украинку Марту Костюк.

Для Майи это будет дебютный финал на турнирах Grand Slam.