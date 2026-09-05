Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина / Бондар – Хвалиньска / Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
05 сентября 2026, 20:00 |
724
0

Калинина / Бондар – Хвалиньска / Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала парного разряда US Open 2026

05 сентября 2026, 20:00 |
724
0
Калинина / Бондар – Хвалиньска / Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина и Анна Бондар
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

5 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинка и ее напарница Анна Бондар (Венгрия) сыграют против польского дуэта Майя Хвалиньска / Магда Линетт. Поединок состоится вторым запуском на корте №10 после игры Йебенс / Рейес-Варела – Гранольерс / Себальос. Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние тандемов.

Победительницы матча в третьем круге US Open встретятся либо с Лейлой Фернандес и Джанис Тджен, либо с Эрин Рутлифф и Алдилой Сутджиади.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Олимпийская чемпионка 2024 совершила безумный камбек с 0:5 и вышла в R4 USO
Десятая ракетка мира сенсационно проиграла матч 1/16 финала US Open 2026
Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/16 финала US Open
Майя Хвалиньска Ангелина Калинина Анна Бондар Магда Линетт смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Этот боксер – определенно номер один»
Бокс | 05 сентября 2026, 03:44 3
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот боксер – определенно номер один»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот боксер – определенно номер один»

Боксер назвал троих лучших британских боксеров

Бывший чемпион мира и обидчик Джошуа потерпел сенсационное поражение
Бокс | 05 сентября 2026, 09:27 10
Бывший чемпион мира и обидчик Джошуа потерпел сенсационное поражение
Бывший чемпион мира и обидчик Джошуа потерпел сенсационное поражение

Энди Руис, несмотря на статус фаворита, капитулировал в противостоянии с Дамианом Кныбой

Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 05.09.2026, 15:40
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Без Свитолиной, но с Костюк. Определена половина пар 1/8 финала US Open
Теннис | 05.09.2026, 09:47
Без Свитолиной, но с Костюк. Определена половина пар 1/8 финала US Open
Без Свитолиной, но с Костюк. Определена половина пар 1/8 финала US Open
Свитолина проиграла Калинской и не сумела выйти в 1/8 финала US Open 2026
Теннис | 05.09.2026, 06:29
Свитолина проиграла Калинской и не сумела выйти в 1/8 финала US Open 2026
Свитолина проиграла Калинской и не сумела выйти в 1/8 финала US Open 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик вызвал переполох после поражения Итаумы. Официальное решение WBO
Усик вызвал переполох после поражения Итаумы. Официальное решение WBO
05.09.2026, 08:32 1
Бокс
У Бондаренко большие проблемы. Аль-Ахли хочет разорвать его аренду
У Бондаренко большие проблемы. Аль-Ахли хочет разорвать его аренду
04.09.2026, 01:26 30
Футбол
В Англии уничтожили трансфер Мудрика. Человек готов отказаться от профессии
В Англии уничтожили трансфер Мудрика. Человек готов отказаться от профессии
04.09.2026, 08:02 24
Футбол
С воспитанником Динамо расторгли контракт. Вратарь покинул клуб
С воспитанником Динамо расторгли контракт. Вратарь покинул клуб
04.09.2026, 10:45 4
Футбол
WBC выступил с заявлением после отказа Усика от титула
WBC выступил с заявлением после отказа Усика от титула
04.09.2026, 04:44 10
Бокс
Рико Верховен опередил украинца в рейтинге сильнейших боксеров мира
Рико Верховен опередил украинца в рейтинге сильнейших боксеров мира
04.09.2026, 08:47 4
Бокс
В Украине поставили точку в планах Усика
В Украине поставили точку в планах Усика
04.09.2026, 03:44 2
Бокс
Ахметов выступил с публичным обращением к Суркису
Ахметов выступил с публичным обращением к Суркису
05.09.2026, 04:32 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем