Калинина / Бондар – Хвалиньска / Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинка и ее напарница Анна Бондар (Венгрия) сыграют против польского дуэта Майя Хвалиньска / Магда Линетт. Поединок состоится вторым запуском на корте №10 после игры Йебенс / Рейес-Варела – Гранольерс / Себальос. Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние тандемов.

Победительницы матча в третьем круге US Open встретятся либо с Лейлой Фернандес и Джанис Тджен, либо с Эрин Рутлифф и Алдилой Сутджиади.

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