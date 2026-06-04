ОФИЦИАЛЬНО. Ираола возглавил Ливерпуль
Андони Ираола заменил Арне Слота на «Энфилде»
Футбольный клуб «Ливерпуль» сообщил, что Андони Ираола согласился стать новым главным тренером клуба перед сезоном 2026/27. 43-летний специалист возглавит команду на «Энфилде», сменив Арне Слота, который покинул «красных» в субботу.
Ираола пришел после трех впечатляющих сезонов в Премьер-лиге с «Борнмутом», выведя его в еврокубки впервые в истории клуба, заняв шестое место в турнирной таблице в прошлом месяце.
Ираола большую часть карьеры игрока провел в «Атлетике» (более 500 матчей за 12 сезонов), а затем тренировал АЕК из Ларнаки, «Райо Вальекано» и «Борнмут».
We can confirm Andoni Iraola has agreed a deal to become the club’s new head coach ahead of the 2026-27 season 🤝— Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 4 июня и начнется не ранее 16:00 по Киеву на корте имени Филиппа Шатрие
Украинка объяснила свой вылет из Ролана Гарроса