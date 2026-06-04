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Англия
04 июня 2026, 21:36 | Обновлено 04 июня 2026, 21:55
2068
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ОФИЦИАЛЬНО. Ираола возглавил Ливерпуль

Андони Ираола заменил Арне Слота на «Энфилде»

04 июня 2026, 21:36 | Обновлено 04 июня 2026, 21:55
2068
3 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Ираола возглавил Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола
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Футбольный клуб «Ливерпуль» сообщил, что Андони Ираола согласился стать новым главным тренером клуба перед сезоном 2026/27. 43-летний специалист возглавит команду на «Энфилде», сменив Арне Слота, который покинул «красных» в субботу.

Ираола пришел после трех впечатляющих сезонов в Премьер-лиге с «Борнмутом», выведя его в еврокубки впервые в истории клуба, заняв шестое место в турнирной таблице в прошлом месяце.

Ираола большую часть карьеры игрока провел в «Атлетике» (более 500 матчей за 12 сезонов), а затем тренировал АЕК из Ларнаки, «Райо Вальекано» и «Борнмут».

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Андони Ираола Арне Слот Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Ливерпуль
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Треба боротися за чемпіонство, а не так як було минулого сезону при Слоту...
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Успіхів  
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щас фанаты фуфлонсы расскажут, что новичок лучше бывалого))
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-4
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