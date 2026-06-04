ОФИЦИАЛЬНО. Ираола возглавил Ливерпуль

Футбольный клуб «Ливерпуль» сообщил, что Андони Ираола согласился стать новым главным тренером клуба перед сезоном 2026/27. 43-летний специалист возглавит команду на «Энфилде», сменив Арне Слота, который покинул «красных» в субботу.

Ираола пришел после трех впечатляющих сезонов в Премьер-лиге с «Борнмутом», выведя его в еврокубки впервые в истории клуба, заняв шестое место в турнирной таблице в прошлом месяце.

Ираола большую часть карьеры игрока провел в «Атлетике» (более 500 матчей за 12 сезонов), а затем тренировал АЕК из Ларнаки, «Райо Вальекано» и «Борнмут».