Стало известно, почему Забарный хочет перейти в Ливерпуль
Футболист хочет снова работать с Ираолой
Украинского центрального защитника Илью Забарного начали активно предлагать ряду европейских клубов, сообщают СМИ.
По имеющейся информации, «Ливерпуль» в настоящее время оценивает возможность трансфера 22-летнего защитника, опираясь на положительные скаутские отчеты и предыдущий интерес к игроку.
Отмечается, что сам Забарный желает перехода в «Ливерпуль», чтобы воссоединиться с тренером Андони Ираолой, с которым уже работал ранее.
В текущем сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья в этом сезоне вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.
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