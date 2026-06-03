Стало известно, почему Забарный хочет перейти в Ливерпуль

Украинского центрального защитника Илью Забарного начали активно предлагать ряду европейских клубов, сообщают СМИ.

По имеющейся информации, «Ливерпуль» в настоящее время оценивает возможность трансфера 22-летнего защитника, опираясь на положительные скаутские отчеты и предыдущий интерес к игроку.

Отмечается, что сам Забарный желает перехода в «Ливерпуль», чтобы воссоединиться с тренером Андони Ираолой, с которым уже работал ранее.

В текущем сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья в этом сезоне вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.