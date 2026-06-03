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Англия
03 июня 2026, 22:28 |
2533
3

Стало известно, почему Забарный хочет перейти в Ливерпуль

Футболист хочет снова работать с Ираолой

03 июня 2026, 22:28 |
2533
3 Comments
Стало известно, почему Забарный хочет перейти в Ливерпуль
x.com. Илья Забарный
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Украинского центрального защитника Илью Забарного начали активно предлагать ряду европейских клубов, сообщают СМИ.

По имеющейся информации, «Ливерпуль» в настоящее время оценивает возможность трансфера 22-летнего защитника, опираясь на положительные скаутские отчеты и предыдущий интерес к игроку.

Отмечается, что сам Забарный желает перехода в «Ливерпуль», чтобы воссоединиться с тренером Андони Ираолой, с которым уже работал ранее.

В текущем сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья в этом сезоне вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.

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Андони Ираола Ливерпуль трансферы ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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А сам Забарний знає, що він хоче "перейти у Ліверпуль"?🤣
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Сифонова с собой возьми заодно и лавочку для полирования задницы
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