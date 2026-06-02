Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ

Английский «Ливерпуль» рассматривает возможность подписания украинского центрального защитника Ильи Забарного, который в настоящее время выступает за ПСЖ.

По информации источника, представители 23-летнего футболиста провели предварительные переговоры с мерсисайдским клубом и предложили кандидатуру украинца руководству «красных».

Интерес к новому центрбеку связан с предстоящим уходом Ибраима Конате, который покинет команду в ближайшее время. Поэтому «Ливерпуль» изучает варианты усиления обороны перед стартом нового сезона.

В текущем сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья в этом сезоне вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.