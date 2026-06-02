  4. Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
02 июня 2026, 14:45
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ

Представители футболиста предложили его услуги «Ливерпулю»

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Английский «Ливерпуль» рассматривает возможность подписания украинского центрального защитника Ильи Забарного, который в настоящее время выступает за ПСЖ.

По информации источника, представители 23-летнего футболиста провели предварительные переговоры с мерсисайдским клубом и предложили кандидатуру украинца руководству «красных».

Интерес к новому центрбеку связан с предстоящим уходом Ибраима Конате, который покинет команду в ближайшее время. Поэтому «Ливерпуль» изучает варианты усиления обороны перед стартом нового сезона.

В текущем сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья в этом сезоне вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.

Дмитрий Олийченко Источник: DaveOCKOP
Все верно. Не надо было вообще уезжать из Англии. 
Якщо це правда, то це круто. 
ЛЧ и чемпионат взял, теперь можна снова в топ лигу)
ЛЧ взял, можно и в норм чемп!!
Уникальный случай когда Украинец играет в лучшем клубе планеты . Я удивляюсь когда дауны сидящие на
 диване нечего не добились, тявкают на Забарного  
все вже , наступна заміна Маркіньоса здулась , думають куди спихнути "зірку" , ні кому з топів цей Запарний не потрібен , краще сиди в ПСЖ здобувай трофеї на лавочці , Лунтік номер два.
Та какой Ливерпуль? Вы серьезно? А может лучше в Шахту?
Гниде базарному нет никакого прощения что играл целый гол с болотным в одной команде. Вся Украина ненавидит его! Второй тимащук сцука!
