Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В полуфинале украинка в двух сетах проиграла «нейтральной» восьмой ракетке мира Мирре Андреевой.

Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [15] – Мирра Андреева [8] – 1:6, 3:6

Это было третье очное противостояние соперниц. Марта впервые уступила Мирре. В 2026 году Костюк одолела Андрееву в четвертьфинале WTA 500 в Брисбене и в финале WTA 1000 в Мадриде.

Костюк впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира Grand Slam. Марта в Париже успела пройти Оксану Селехметьеву, Кэти Волынец, Викторию Голубич, Игу Свентек и Элину Свитолину.

Андреева в финале Ролан Гаррос встретится либо с Дианой Шнайдер, либо с Майей Хвалиньской.