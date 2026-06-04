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  4. Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Ролан Гаррос
04 июня 2026, 17:25 | Обновлено 04 июня 2026, 17:31
8964
123

Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026

Марта в двух сетах потерпела поражение от восьмой ракетки мира в полуфинале мейджора

04 июня 2026, 17:25 | Обновлено 04 июня 2026, 17:31
8964
123 Comments
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В полуфинале украинка в двух сетах проиграла «нейтральной» восьмой ракетке мира Мирре Андреевой.

Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [15] – Мирра Андреева [8] – 1:6, 3:6

Это было третье очное противостояние соперниц. Марта впервые уступила Мирре. В 2026 году Костюк одолела Андрееву в четвертьфинале WTA 500 в Брисбене и в финале WTA 1000 в Мадриде.

Костюк впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира Grand Slam. Марта в Париже успела пройти Оксану Селехметьеву, Кэти Волынец, Викторию Голубич, Игу Свентек и Элину Свитолину.

Андреева в финале Ролан Гаррос встретится либо с Дианой Шнайдер, либо с Майей Хвалиньской.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 124
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Да, перший півфінал впливає на якість гри, цього пельменя в свій час перед Паоліні так само зажало. Так атакувальний гравцям з пласким ударом вітер значно портить гру ,як Соболенко проти Шнайдер (але Марта за технічним арсеналом м'яко кажучи не Соболенко в хорошому плані). Це все можна було забути, якщо б не принциповість поєдинку й те, що Марта вибила Еліну в минулому раунді ,тим самим взявши увесь тягар цього Роланд Гарросу. На такі принципові матчі треба по-іншому готуватись. Тому сумно, що найкращий сезон українського грунтовного тенісу вилився в це... А Марті, Еліні й усім іншим дівчатам бажаю успіху на Вімблдоні. Ви величезні молодці й талановиті гравчині. Скільки би не падали об землю, треба продовжувати вставати і йти.
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+20
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Перегоріла. Дитячі помилки. Сама не своя була. Все по ділу. Була слабкіша. Жах. 
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+20
Як так можно вибити Світоліну і бездарно програти рашці,позор
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+19
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1. Проиграла матч в голове еще до его начала
2. Того кто ее надоумил что она Соболенко и каждый мяч нужно лупить как в последний раз ( хотя так она никогда не играла ) уволить нахрен.
3. Жаль Элину.
и последнее четвертое добавлю, французы странные,почему не закрыть корт крышей чтобы были идеальные условия для игры у обеих? ну типа качество тенниса и зрелищность будет определенно выше если мяч ураганным ветром сбивать не будет
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+19
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Та ладно, півфінал Слему - чудовий результат для Костюк. Можна лише подякувати їй за цей грунтовий сезон - він довів, що з Марти ще можуть вийти люди.
А сьогодні не склалося, буває... Можливо вітер так вплинув, можливо ці дні наздогнали... Але програш в півфіналі Слему - це точно не трагедія, через яку потрібно посипати голову попелом.
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+17
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В півфіналі на мейджорі так не грають !!!
Питань немає до таланту Марти , але те в що грала сьогодні в голову не лізе .
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+14
Абсолютно не готова до матчу. Андрєєва і вся її команда були налаштовані виграти цей матч і взяти реванш за Мадрид. Мовляв, забирайте свій Мадрид, лохі, а ми вазьмьом Гренд слем. А Марта вийшла на корт тупо не готовою до цього всього. Не знала що їй робити і як грати.
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+13
Цілий комплекс причин в цієї поразки. Рішення організаторів не закривати корт, як наслідок вітер, пристосовуватись до якого Марті завжди було непросто, суперниця з жагою реваншу... Хоча головна причина, звісно, найбільш банальна - Марта перехвилювалась. Просто перегоріла. Надто близьким був титул, надто великими були очікування вболівальників, публіки, букмекерів... Якби її вважали андердогом, упевнений, Марті було б набагато легше і простіше.
Дякую за турнір, Марто! І за весну в цілому. Це була феєрична серія перемог. Впевнений, незважаючи на всі випорожнення хейтерів, титул мейджора нікуди від тебе не дінеться. Просто треба продовжувати працювати - перш за все, над ментальністю. Що ця робота плідна та дієва, ми вже побачили і пересвідчились. 
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+12
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Ох і дно, це пздц. Я теж думав, як і більшість, що у Костюк більше шансів, ніж у Елі. Але Марта перегоріла до матчу перш за все. З Елею б таке не проканало, вона б показала характер. Дуже бляха шкода, це був реальний шанс на титул
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+12
Мужики, вам не западало так на дівчину гнати?
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+12
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Не день Марти. Купа помилок. Напевно б Еліна краще зіграла. Шкода за впущений шанс виграти Шолом.
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+12
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Нажаль програла , але дуже багато помилок, причому дитячі помилки 
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+12
Найгірший теніс від Марти в цьому сезоні! Жах і ганьба.
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+11
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За Еліну шкода, Марта вирішила налаштуватись на неї як на головного ворога, а сьогодні безхребетна перед росіянкою
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+10
Прикро,що не змогла морально підготуватися до матчу,перегоріла.Купа
невимушених помилок із -за бажання швидше закінчити розіграші.Прикро,але
факт,фортуна не хоче пропускати українок у фінал ТВШ.Бажаю Марті
перепочити й успіху на наступних турнірах!Марто,дякую за турнір!Все буде
Україно!
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+9
Прикра поразка ... Дуже багато подарунків зробила Марта своїй суперниці в цьому матчі. На початку відчувалося хвилювання , а далі емоції , нерви , ще фарт був на боці Андрєєвої . 
 Подяка Марті за цей турнір . Прогрес в її грі очевидний , в великі перемоги ще прийдуть, треба тільки більше врівноваження.  🤝👊🇺🇦
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+9
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Можна робити припущення чи краще б зіграла Еліна або чи був би інший
результат, якщо б дах закрили ще перед матчем, але я не розумію заяв про
те, що Марта щось зливала, про ганьбу і образи. Дуже сумніваюсь, що
Марта хотіла титулу, менше за вас. Але сидіти на дивані і грати на корті - речі
різні. Так, сьогодні гра не пішла з самого початку. Як завжди, проблеми з
подачею. Нерви. Купа помилок. Але Марта до цього виграла 17 матчів
поспіль, з них два фінали. Як швидко всі про це забули. Шкода, що без
чемпіонства, але це спорт. Сподіваємось на майбутнє. 
Ну, а тут вся надія
на бджілку Майю!
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+9
Перегорела
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+9
Гра жах
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Ех Марто! Це треба було вигравати у Еліни, щоб так ганебно злити гру.  І кому - болотній. Еліна таких помилок не припустилась би. Не доросла ще ти до першої ракетки, на жаль.
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+8
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