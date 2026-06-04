Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Марта в двух сетах потерпела поражение от восьмой ракетки мира в полуфинале мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.
В полуфинале украинка в двух сетах проиграла «нейтральной» восьмой ракетке мира Мирре Андреевой.
Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала
Марта Костюк (Украина) [15] – Мирра Андреева [8] – 1:6, 3:6
Это было третье очное противостояние соперниц. Марта впервые уступила Мирре. В 2026 году Костюк одолела Андрееву в четвертьфинале WTA 500 в Брисбене и в финале WTA 1000 в Мадриде.
Костюк впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира Grand Slam. Марта в Париже успела пройти Оксану Селехметьеву, Кэти Волынец, Викторию Голубич, Игу Свентек и Элину Свитолину.
Андреева в финале Ролан Гаррос встретится либо с Дианой Шнайдер, либо с Майей Хвалиньской.
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2. Того кто ее надоумил что она Соболенко и каждый мяч нужно лупить как в последний раз ( хотя так она никогда не играла ) уволить нахрен.
3. Жаль Элину.
и последнее четвертое добавлю, французы странные,почему не закрыть корт крышей чтобы были идеальные условия для игры у обеих? ну типа качество тенниса и зрелищность будет определенно выше если мяч ураганным ветром сбивать не будет
А сьогодні не склалося, буває... Можливо вітер так вплинув, можливо ці дні наздогнали... Але програш в півфіналі Слему - це точно не трагедія, через яку потрібно посипати голову попелом.
Питань немає до таланту Марти , але те в що грала сьогодні в голову не лізе .
Дякую за турнір, Марто! І за весну в цілому. Це була феєрична серія перемог. Впевнений, незважаючи на всі випорожнення хейтерів, титул мейджора нікуди від тебе не дінеться. Просто треба продовжувати працювати - перш за все, над ментальністю. Що ця робота плідна та дієва, ми вже побачили і пересвідчились.
невимушених помилок із -за бажання швидше закінчити розіграші.Прикро,але
факт,фортуна не хоче пропускати українок у фінал ТВШ.Бажаю Марті
перепочити й успіху на наступних турнірах!Марто,дякую за турнір!Все буде
Україно!
Подяка Марті за цей турнір . Прогрес в її грі очевидний , в великі перемоги ще прийдуть, треба тільки більше врівноваження. 🤝👊🇺🇦
результат, якщо б дах закрили ще перед матчем, але я не розумію заяв про
те, що Марта щось зливала, про ганьбу і образи. Дуже сумніваюсь, що
Марта хотіла титулу, менше за вас. Але сидіти на дивані і грати на корті - речі
різні. Так, сьогодні гра не пішла з самого початку. Як завжди, проблеми з
подачею. Нерви. Купа помилок. Але Марта до цього виграла 17 матчів
поспіль, з них два фінали. Як швидко всі про це забули. Шкода, що без
чемпіонства, але це спорт. Сподіваємось на майбутнє.
Ну, а тут вся надія
на бджілку Майю!