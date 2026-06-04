Неудача Франции. Определен первый финалист чемпионата Европы 2026 U-17

Сборная Бельгии U-17 стала первым финалистом чемпионата Европы 2026 среди юношей до 17 лет.

В полуфинальном матче турнира, который проходит в эстонском Таллине, бельгийцы обыграли сверстников из Франции со счетом 2:1.

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Счет в матче был открыт на 25-й минуте, Джейден Ония Секе вывел бельгийскую команду вперед. В начале второго тайма Ильяс Бенктиб удвоил преимущество своей сборной.

Французы ответили голом на 64-й минуте. Защитник Арон Гаду сократил отставание, однако спасти матч сборная Франции не сумела.

В финале Евро U-17 сборная Бельгии сыграет с победителем второго полуфинала, в котором в 20:00 встретятся Италия U-17 и Испания U-17.

Чемпионат Европы 2026 U-17

Полуфинал. 4 июня. Таллин (Эстония)

14:30. Бельгия U-17 – Франция U-17 – 2:1

Голы: Ония Секе, 25, Бенктиб, 52 – Гаду, 64.

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