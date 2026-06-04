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​В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

4 июня в 14:30 в полуфинальном матче играют Бельгия U-17 и Франция U-17.

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В другом полуфинале 4 июня в 20:00 сыграют Италия U-17 и Испания U-17.

Финальный матч состоится 7 мая в эстонском Таллинне.

Итоговое положение (группа A): Бельгия, Испания, Хорватия (по 6 очков), Эстония (0).

Итоговое положение (группа B): Италия (7 очков), Франция (6), Дания (4), Черногория (0).

Чемпионат Европы 2026 U-17

1/2 финала. 4 июня 2026. Таллинн (Эстония)

14:30. Бельгия U-17 – Франция U-17

20:00. Италия U-17 – Испания U-17

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Бельгия U-17 – Франция U-17. Полуфинал ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE