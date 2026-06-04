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Евро U17
Бельгия U17
04.06.2026 14:30 - : -
Франция U17
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04 июня 2026, 02:23 | Обновлено 04 июня 2026, 02:40
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Бельгия U-17 – Франция U-17. Полуфинал ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 4 июня в 14:30 видеотрансляцию матча 1/2 финала Евро-2026 U-17

04 июня 2026, 02:23 | Обновлено 04 июня 2026, 02:40
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0
Бельгия U-17 – Франция U-17. Полуфинал ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции U-17
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​В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

4 июня в 14:30 в полуфинальном матче играют Бельгия U-17 и Франция U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В другом полуфинале 4 июня в 20:00 сыграют Италия U-17 и Испания U-17.

Финальный матч состоится 7 мая в эстонском Таллинне.

Итоговое положение (группа A): Бельгия, Испания, Хорватия (по 6 очков), Эстония (0).

Итоговое положение (группа B): Италия (7 очков), Франция (6), Дания (4), Черногория (0).

Чемпионат Европы 2026 U-17

1/2 финала. 4 июня 2026. Таллинн (Эстония)

  • 14:30. Бельгия U-17 – Франция U-17
  • 20:00. Италия U-17 – Испания U-17

Сетка плей-офф

Бельгия U-17 – Франция U-17. Полуфинал ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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