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Евро U17
Бельгия U17
04.06.2026 14:30 – FT 2 : 1
Франция U17
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04 июня 2026, 20:14 | Обновлено 04 июня 2026, 20:15
48
0

Бельгия U-17 – Франция U-17 – 2:1. Полуфинал Евро-2026. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата Европы 2026 U-17

04 июня 2026, 20:14 | Обновлено 04 июня 2026, 20:15
48
0
Бельгия U-17 – Франция U-17 – 2:1. Полуфинал Евро-2026. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Бельгии U-17 вышла в финал чемпионата Европы 2026 U-17.

В полуфинале в Таллине бельгийцы обыграли Францию U-21 со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У победителей голы забили Джейден Ония Секе и Ильяс Бенктиб, у французов отличился Арон Гаду.

В финале Евро U-17 сборная Бельгии сыграет с победителем полуфинала Италия U-17 – Испания U-17.

Чемпионат Европы 2026 U-17

Полуфинал. 4 июня. Таллин (Эстония)

14:30. Бельгия U-17 – Франция U-17 – 2:1

Голы: Ония Секе, 25, Бенктиб, 52 – Гаду, 64

Видео голов и обзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Arone Gadou (Франция U17).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Ilyas Benktib (Бельгия U17).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Jayden Seke (Бельгия U17).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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