Бельгия U-17 – Франция U-17 – 2:1. Полуфинал Евро-2026. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата Европы 2026 U-17
Сборная Бельгии U-17 вышла в финал чемпионата Европы 2026 U-17.
В полуфинале в Таллине бельгийцы обыграли Францию U-21 со счетом 2:1.
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У победителей голы забили Джейден Ония Секе и Ильяс Бенктиб, у французов отличился Арон Гаду.
В финале Евро U-17 сборная Бельгии сыграет с победителем полуфинала Италия U-17 – Испания U-17.
Чемпионат Европы 2026 U-17
Полуфинал. 4 июня. Таллин (Эстония)
14:30. Бельгия U-17 – Франция U-17 – 2:1
Голы: Ония Секе, 25, Бенктиб, 52 – Гаду, 64
Видео голов и обзор матча
События матча
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