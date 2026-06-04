Бельгия U-17 – Франция U-17 – 2:1. Полуфинал Евро-2026. Видео голов и обзор

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Сборная Бельгии U-17 вышла в финал чемпионата Европы 2026 U-17.

В полуфинале в Таллине бельгийцы обыграли Францию U-21 со счетом 2:1.

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У победителей голы забили Джейден Ония Секе и Ильяс Бенктиб, у французов отличился Арон Гаду.

В финале Евро U-17 сборная Бельгии сыграет с победителем полуфинала Италия U-17 – Испания U-17.

Чемпионат Европы 2026 U-17

Полуфинал. 4 июня. Таллин (Эстония)

14:30. Бельгия U-17 – Франция U-17 – 2:1

Голы: Ония Секе, 25, Бенктиб, 52 – Гаду, 64

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