Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Триллер для Италии. Определены полуфинальные пары Евро-2026 U-17
Евро U17
Дания U17
01.06.2026 14:30 – FT 3 : 3
Италия U17
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
01 июня 2026, 16:53 | Обновлено 01 июня 2026, 17:50
421
1

Триллер для Италии. Определены полуфинальные пары Евро-2026 U-17

В полуфиналах 4 июля сыграют: Бельгия – Франция, Италия – Испания

01 июня 2026, 16:53 | Обновлено 01 июня 2026, 17:50
421
1 Comments
Триллер для Италии. Определены полуфинальные пары Евро-2026 U-17
Getty Images/Global Images Ukraine

​​В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

2 июня состоялись матчи заключительного 3-го тура группы B, и определены полуфинальные пары.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 3-м туре Дания U-17 и Италия U-17 драматично сыграли вничью в матче-триллере (3:3), а Франция U-17 разгромила Черногорию U-17 (5:0).

В полуфинал из этой группы вышли фавориты – Италия и Франция.

Итоговое положение (группа B): Италия (7 очков), Франция (6), Дания (по 3), Черногория (0).

Из другой группы в полуфинал вышли Бельгия и Испания (по 6), а Хорватия (6) и Эстония (0) завершили борьбу за трофей.

В полуфиналах турнира 4 июля в Таллинне сыграют:

  • Бельгия – Франция, Италия – Испания

Финальный матч чемпионата Европы 2026 запланирован на 7 июня в столице Эстонии.

Сетка плей-офф Евро 2026 U-17

Чемпионат Европы 2026 U-17

Группа B. 3-й тур, 3 июня 2026, Таллинн (Эстония)

14:30. Дания U-17 – Италия U-17 – 3:3

Голы: Бро Хансен, 14, Экстранд, 58, Хатар, 90+1 – Бьондини, 24, Даттило, 42, Донато, 45

14:30. Франция U-17 – Черногория U-17 – 5:0

Голы: Луфунду, 31, Батола, 45 (пен), Мейте, 56, Дагo, 68, Доганай, 70

​Турнирные таблицы

Фотогалерея

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Omran Khattar (Дания U17).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Tobias Ekstrand (Дания U17).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Andrea Donato (Италия U17).
42’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Италия U17.
24’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Италия U17.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Бро Хансен (Дания U17).
По теме:
Дания U17 – Италия U17, Франция U17 – Черногория U17. Смотреть онлайн LIVE
ФОТО. Яркий дебют Мальдеры. Как сборная Украины обыграла Польшу
Бразилия – Панама – 6:2. Голевая феерия на Маракане. Видео голов и обзор
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Италии по футболу U-17 сборная Франции по футболу U-17 сборная Дании по футболу U-17 сборная Черногории по футболу U-17 видео голов и обзор сборная Бельгии по футболу U-17 сборная Испании по футболу U-17 Бельгия - Франция Италия - Испания
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона продает своего звездного воспитанника, чтобы подписать лидера Ман
Футбол | 01 июня 2026, 17:08 0
Барселона продает своего звездного воспитанника, чтобы подписать лидера Ман
Барселона продает своего звездного воспитанника, чтобы подписать лидера Ман

Каталонцы нашли деньги на зарплату для Бернарду Силвы

Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье
Футбол | 01 июня 2026, 10:57 10
Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье
Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье

Житомирский клуб не вел переговоры о трансфере защитника сборной Украины

В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 01.06.2026, 03:44
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Футбол | 01.06.2026, 11:42
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 01.06.2026, 05:39
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Італія!
Ответить
0
Популярные новости
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
31.05.2026, 09:12 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем