Триллер для Италии. Определены полуфинальные пары Евро-2026 U-17

​​В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

2 июня состоялись матчи заключительного 3-го тура группы B, и определены полуфинальные пары.

В 3-м туре Дания U-17 и Италия U-17 драматично сыграли вничью в матче-триллере (3:3), а Франция U-17 разгромила Черногорию U-17 (5:0).

В полуфинал из этой группы вышли фавориты – Италия и Франция.

Итоговое положение (группа B): Италия (7 очков), Франция (6), Дания (по 3), Черногория (0).

Из другой группы в полуфинал вышли Бельгия и Испания (по 6), а Хорватия (6) и Эстония (0) завершили борьбу за трофей.

В полуфиналах турнира 4 июля в Таллинне сыграют:

Бельгия – Франция, Италия – Испания

Финальный матч чемпионата Европы 2026 запланирован на 7 июня в столице Эстонии.

Сетка плей-офф Евро 2026 U-17

Чемпионат Европы 2026 U-17

Группа B. 3-й тур, 3 июня 2026, Таллинн (Эстония)

14:30. Дания U-17 – Италия U-17 – 3:3

Голы: Бро Хансен, 14, Экстранд, 58, Хатар, 90+1 – Бьондини, 24, Даттило, 42, Донато, 45

14:30. Франция U-17 – Черногория U-17 – 5:0

Голы: Луфунду, 31, Батола, 45 (пен), Мейте, 56, Дагo, 68, Доганай, 70

