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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 12:29 | Обновлено 04 июня 2026, 13:07
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ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья нашел себе клуб за границей

Луифер Эрнандес перешел в мексиканскую Пуэблу

04 июня 2026, 12:29 | Обновлено 04 июня 2026, 13:07
2315
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ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья нашел себе клуб за границей
ФК Пуэбла. Луифер Эрнандес
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Мексиканский клуб «Пуэбла» официально объявил о подписании контракта с венесуэльским нападающим житомирского «Полесья» Луифером Эрнандесом.

Сумма трансфера, как и детали соглашения между клубом и 25-летним футболистом, пока неизвестны.

«Из «Кукуты» приходит наш новый нападающий, который отдаст все за Ла Франью. Колумбийская сила, инстинкт забивать голы и с большой венесуэльской отвагой... Луифер Эрнандес уже здесь», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Во второй половине сезона 2025/26 Луифер Эрнандес на правах аренды провел 18 матчей за колумбийскую «Кукуту», отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

В первой части сезона он выступал за одесский «Черноморец»: 4 гола и 2 голевые передачи в 14 матчах.

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Дмитрий Вус Источник: Instagram
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