ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья нашел себе клуб за границей

Мексиканский клуб «Пуэбла» официально объявил о подписании контракта с венесуэльским нападающим житомирского «Полесья» Луифером Эрнандесом.

Сумма трансфера, как и детали соглашения между клубом и 25-летним футболистом, пока неизвестны.

«Из «Кукуты» приходит наш новый нападающий, который отдаст все за Ла Франью. Колумбийская сила, инстинкт забивать голы и с большой венесуэльской отвагой... Луифер Эрнандес уже здесь», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Во второй половине сезона 2025/26 Луифер Эрнандес на правах аренды провел 18 матчей за колумбийскую «Кукуту», отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

В первой части сезона он выступал за одесский «Черноморец»: 4 гола и 2 голевые передачи в 14 матчах.