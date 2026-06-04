ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья нашел себе клуб за границей
Луифер Эрнандес перешел в мексиканскую Пуэблу
Мексиканский клуб «Пуэбла» официально объявил о подписании контракта с венесуэльским нападающим житомирского «Полесья» Луифером Эрнандесом.
Сумма трансфера, как и детали соглашения между клубом и 25-летним футболистом, пока неизвестны.
«Из «Кукуты» приходит наш новый нападающий, который отдаст все за Ла Франью. Колумбийская сила, инстинкт забивать голы и с большой венесуэльской отвагой... Луифер Эрнандес уже здесь», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Во второй половине сезона 2025/26 Луифер Эрнандес на правах аренды провел 18 матчей за колумбийскую «Кукуту», отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
В первой части сезона он выступал за одесский «Черноморец»: 4 гола и 2 голевые передачи в 14 матчах.
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