Полесье узнало цену за украинского игрока, которого хочет видеть Ротань

Житомирское «Полесье» остается одним из главных претендентов на подписание защитника Александра Климца, который в настоящее время выступает за «Эпицентр».

Впрочем, потенциальная сделка может столкнуться с серьезным финансовым препятствием. По имеющимся данным, в контракте Климца прописана клаусула в размере около 1 миллиона евро. Именно за такую сумму «Эпицентр» готов отпустить одного из своих ключевых исполнителей.

Таким образом, руководству «Полесья» во главе с президентом клуба Геннадием Буткевичем придется решить, стоит ли вкладывать столь значительные средства в трансфер защитника, который стал одним из открытий прошлого сезона УПЛ.