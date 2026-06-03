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  4. Полесье узнало цену за украинского игрока, которого хочет видеть Ротань
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 02:32 |
331
0

Полесье узнало цену за украинского игрока, которого хочет видеть Ротань

«Эпицентр» установил цену на Климца

03 июня 2026, 02:32 |
331
0
Полесье узнало цену за украинского игрока, которого хочет видеть Ротань
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Климец

Житомирское «Полесье» остается одним из главных претендентов на подписание защитника Александра Климца, который в настоящее время выступает за «Эпицентр».

Впрочем, потенциальная сделка может столкнуться с серьезным финансовым препятствием. По имеющимся данным, в контракте Климца прописана клаусула в размере около 1 миллиона евро. Именно за такую сумму «Эпицентр» готов отпустить одного из своих ключевых исполнителей.

Таким образом, руководству «Полесья» во главе с президентом клуба Геннадием Буткевичем придется решить, стоит ли вкладывать столь значительные средства в трансфер защитника, который стал одним из открытий прошлого сезона УПЛ.

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трансферы Полесье Житомир трансферы УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Александр Климец
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
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