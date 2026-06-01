Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье приближается к подписанию украинского защитника
Украина. Премьер лига
01 июня 2026, 12:41 | Обновлено 01 июня 2026, 13:38
Полесье приближается к подписанию украинского защитника

Александр Климец может покинуть «Эпицентр» и перебраться в Житомир

Александр Климец

Украинский защитник «Эпицентра» Александр Климец близок к продолжению карьеры в составе «Полесья». Об этом сообщает телеграм-канал «инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, окончательно решение по трансферу 26-летнего футболиста все еще не принято, но ожидается, что игрок переберется в житомирский клуб.

В текущем сезоне на счету Александра Климца 24 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Александр Климец трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир Эпицентр Каменец-Подольский
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
Сумно, беруть за зачіску хіба що
хороший выбор, он выделялся еще когда они в пердиве играли
