Полесье приближается к подписанию украинского защитника

Украинский защитник «Эпицентра» Александр Климец близок к продолжению карьеры в составе «Полесья». Об этом сообщает телеграм-канал «инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, окончательно решение по трансферу 26-летнего футболиста все еще не принято, но ожидается, что игрок переберется в житомирский клуб.

В текущем сезоне на счету Александра Климца 24 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

