Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье

01 июня 2026, 10:57 | Обновлено 01 июня 2026, 11:10
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник сборной Украины Александр Зинченко не вернется в Премьер-лигу после завершения нынешнего сезона, несмотря на слухи, которые появились 1 июня.

Сообщалось, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересовано житомирское «Полесье», а переговоры о трансфере ведет лично президент клуба Геннадий Буткевич.

«Информация о подписании житомирским клубом воспитанника местного областного футбола Александра Зинченко не соответствуют действительности.

Клуб даже не входил в предметные переговоры с хавбеком о возвращении в Украину», – сообщил источник.

Во время зимнего трансферного окна футболист перебрался в чемпионат Нидерландов, подписав контракт с «Аяксом» до 30 июня.

Зинченко провел всего две игры в Эредивизи – футболист получил травму, из-за которой пропустил 14 матчей амстердамского клуба.

