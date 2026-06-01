Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье
Житомирский клуб не вел переговоры о трансфере защитника сборной Украины
Защитник сборной Украины Александр Зинченко не вернется в Премьер-лигу после завершения нынешнего сезона, несмотря на слухи, которые появились 1 июня.
Сообщалось, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересовано житомирское «Полесье», а переговоры о трансфере ведет лично президент клуба Геннадий Буткевич.
«Информация о подписании житомирским клубом воспитанника местного областного футбола Александра Зинченко не соответствуют действительности.
Клуб даже не входил в предметные переговоры с хавбеком о возвращении в Украину», – сообщил источник.
Во время зимнего трансферного окна футболист перебрался в чемпионат Нидерландов, подписав контракт с «Аяксом» до 30 июня.
Зинченко провел всего две игры в Эредивизи – футболист получил травму, из-за которой пропустил 14 матчей амстердамского клуба.
