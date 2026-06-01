  4. Известный клуб УПЛ принял решение подписать Зинченко
Известный клуб УПЛ принял решение подписать Зинченко

Футболист может перейти в «Полесье»

Игрок сборной Украины, левый защитник Александр Зинченко, может в скором времени сменить команду.

Как отмечает журналист Игорь Бурбас, Зинченко ведет активные переговоры с «Полесьем», а именно с президентом клуба Геннадием Буткевичем. Отмечается, что переговоры скоро могут прийти к логическому завершению.

В текущем сезоне Зинченко провел на клубном уровне 12 матчей без результативных действий. Украинец пропустил вторую часть сезона из-за травмы и последующей операции.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» не планирует продлевать контракт с Зинченко, и тот покинет команду летом на правах свободного агента.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Знаменитий в Житомирі клуб УПЛ... і далі по тексту
А можна подробиці, чим це знамените Полісся окрім скандалів?
Якщо і буде підписання, то лише для піару і ніякого толку від того не буде.
При всій повазі до клубу чим вони знамениті? Припиніть писати некоректні заголовки. Ви так читачів приваблюєте?
По заголовку статті одразу знаєш хто автор цієї вигаданої новини).
І презентація в Житомирських шкарпетках?
Знаменитий клуб... 
Епіцентр стає все ближче..
О так клуб дуже знаменитий, Буткевичем власником Атб де над працівниками знущаються як над рабами, чи його матір'ю яка репресувала українських патріотів і дисидентів в радянські роки......
