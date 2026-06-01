Известный клуб УПЛ принял решение подписать Зинченко

Игрок сборной Украины, левый защитник Александр Зинченко, может в скором времени сменить команду.

Как отмечает журналист Игорь Бурбас, Зинченко ведет активные переговоры с «Полесьем», а именно с президентом клуба Геннадием Буткевичем. Отмечается, что переговоры скоро могут прийти к логическому завершению.

В текущем сезоне Зинченко провел на клубном уровне 12 матчей без результативных действий. Украинец пропустил вторую часть сезона из-за травмы и последующей операции.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» не планирует продлевать контракт с Зинченко, и тот покинет команду летом на правах свободного агента.