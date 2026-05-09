Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
«Аякс» отказался от Зинченко
Технический директор «Аякса» Жорди Кройфф готовит масштабное обновление состава амстердамской команды.
По информации нидерландских СМИ, клуб может расстаться сразу с 15–17 футболистами уже после завершения сезона. Кройфф якобы планирует серьезную перестройку команды и готов к крупной кадровой чистке.
Среди игроков, с которыми в клубе уже попрощались, называют вратаря Витезслава Яроша и украинского защитника Александра Зинченко. Оба не входят в планы «Аякса» на будущее из-за кадровых и медицинских обстоятельств.
Также сообщается, что клуб готов рассматривать продажу ряда дорогостоящих футболистов для улучшения финансовой ситуации и формирования нового трансферного бюджета. Среди потенциальных кандидатов на уход упоминаются Каспер Дольберг, Йосип Шутало, Оскар Глух и другие.
Отдельно отмечается, что окончательное решение по многим игрокам будет приниматься совместно с новым главным тренером команды, который также будет влиять на трансферную политику клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
