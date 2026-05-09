  4. Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
09 мая 2026, 21:42 | Обновлено 09 мая 2026, 22:31
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба

«Аякс» отказался от Зинченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Технический директор «Аякса» Жорди Кройфф готовит масштабное обновление состава амстердамской команды.

По информации нидерландских СМИ, клуб может расстаться сразу с 15–17 футболистами уже после завершения сезона. Кройфф якобы планирует серьезную перестройку команды и готов к крупной кадровой чистке.

Среди игроков, с которыми в клубе уже попрощались, называют вратаря Витезслава Яроша и украинского защитника Александра Зинченко. Оба не входят в планы «Аякса» на будущее из-за кадровых и медицинских обстоятельств.

Также сообщается, что клуб готов рассматривать продажу ряда дорогостоящих футболистов для улучшения финансовой ситуации и формирования нового трансферного бюджета. Среди потенциальных кандидатов на уход упоминаются Каспер Дольберг, Йосип Шутало, Оскар Глух и другие.

Отдельно отмечается, что окончательное решение по многим игрокам будет приниматься совместно с новым главным тренером команды, который также будет влиять на трансферную политику клуба.

Комментарии 4
футболістів не виганяють, а припиняють контракт. 
Велике повернення "душi колективу" до лавки запасних МанСiтi? 
Еще,  бля, через пару лет малолетние креативщики будут писать - "легендарный". И звездой он никогда не был.
