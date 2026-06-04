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Италия
04 июня 2026, 15:41 | Обновлено 04 июня 2026, 16:21
391
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи попрощался с Антонио Конте

Итальянский специалист работал с неаполитанским клубом два сезона

04 июня 2026, 15:41 | Обновлено 04 июня 2026, 16:21
391
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи попрощался с Антонио Конте
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте
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Итальянский специалист Антонио Конте покинул пост главного тренера «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

Вместе с 56-летним специалистом из клуба ушел и его тренерский штаб. Стороны достигли соглашения по преждевременному прекращению соглашения.

Антонио Конте возглавил «Наполи» летом 2024 года. В первый сезон с командой он завоевал титул чемпиона Италии, а во второй – Суперкубок.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» оформил трансфер форварда «Манчестер Юнайтед».

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Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу Антонио Конте отставка
Даниил Кирияка Источник: ФК Наполи
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