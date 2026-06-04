ОФИЦИАЛЬНО. Наполи попрощался с Антонио Конте
Итальянский специалист работал с неаполитанским клубом два сезона
Итальянский специалист Антонио Конте покинул пост главного тренера «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.
Вместе с 56-летним специалистом из клуба ушел и его тренерский штаб. Стороны достигли соглашения по преждевременному прекращению соглашения.
Антонио Конте возглавил «Наполи» летом 2024 года. В первый сезон с командой он завоевал титул чемпиона Италии, а во второй – Суперкубок.
Ранее сообщалось о том, что «Наполи» оформил трансфер форварда «Манчестер Юнайтед».
Grazie, mister Conte! 💙https://t.co/byiqkGyrGz pic.twitter.com/zBqcMgnLZx— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 4, 2026
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