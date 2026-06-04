ОФИЦИАЛЬНО. Наполи попрощался с Антонио Конте

Итальянский специалист Антонио Конте покинул пост главного тренера «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

Вместе с 56-летним специалистом из клуба ушел и его тренерский штаб. Стороны достигли соглашения по преждевременному прекращению соглашения.

Антонио Конте возглавил «Наполи» летом 2024 года. В первый сезон с командой он завоевал титул чемпиона Италии, а во второй – Суперкубок.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» оформил трансфер форварда «Манчестер Юнайтед».