Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Черноморец вышел в УПЛ, Ворскла потеряла лицензию, итоги ЧМ по хоккею
02 июня 2026, 09:45 | Обновлено 02 июня 2026, 09:48
Черноморец вышел в УПЛ, Ворскла потеряла лицензию, итоги ЧМ по хоккею

Главные новости за 1 июня на Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 1 июня.

1A. Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Одесская команда обыграла Металлист и опередила Левый Берег

1B. Битва за элиту. Определены пары переходного плей-офф за путевки в УПЛ
5 и 9 июня сыграют: Кудровка – Агробизнес, Александрия – Левый Берег

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила отказ в допуске к соревнованиям 2026/27
Полтавский клуб опубликовал официальное заявление

2B. Стало известно, кто заменит полтавскую Ворсклу в Первой лиге
Переходные матчи не будут проводиться, и Полесье-2 получит путевку

3A. Он оформил дубль. Норвегия переиграла Швецию в скандинавском дерби
Йорген Странд Ларсен забил два гола в товарищеском матче в Осло

3B. Турецкий экспресс. Подопечные Монтеллы забили 4 мяча в ворота македонцев
Поединок в Стамбуле накануне ЧМ-2026 прошел под диктовку хозяев поля

3C. Австрия в домашнем спарринге в меньшинстве переиграла другого участника ЧМ
Единственный в матче гол в ворота Туниса забил Марсель Забитцер

4. Триллер для Италии. Определены полуфинальные пары Евро-2026 U-17
В полуфиналах 4 июля сыграют: Бельгия – Франция, Италия – Испания

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с форвардом-легионером
Бразилец Игор Невес покидает львовский клуб

5B. Контракт согласован. Фабрицио Романо назвал новый клуб Зубкова
Украинский вингер перейдет из Трабзонспора в АЕК

6. Рекордсмен и знаменитый игрок АПЛ завершил карьеру в 40 лет
Джеймс Милнер повесил бутсы на гвоздь

7. Осака не сумела пройти Соболенко в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Наоми проиграла первой ракетке мира в четвертом раунде в Париже

8. ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Четвертьфинальный матч между Грузией и Украиной состоится 2 июня

9. Решение WBC. Усик получил официального претендента на титул
Соперником должен стать Агит Кабайел из Германии

10. Гений Хелениуса, слезы Йоси, двое Кули. Чем запомнился ЧМ по хоккею
Итоги чемпионата мира 2026 в элитном дивизионе

