Стало известно, кто заменит Ворсклу в Первой лиге
Обойдется без переходных матчей
Как стало известно Sport.ua, после того, как «Ворскле», финишировавшей 14-й в Первой лиге, было отказано в выступлениях в соревнованиях под эгидой ПФЛ в сезоне 2026-2027, ее заменит «Полесье-2» – четвертая команда по итогам Второй лиги.
Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua объяснил, почему было принято такое решение.
– В нашем Регламенте четко прописано, какие решения принимаются после досрочного снятия одного из участников с турнирной дистанции. Повысилось в классе «Полесье-2», которое должно было принять участие в переходных матчах именно с «Ворсклой». Но после фиаско полтавчан исчезла необходимость проведения таких поединков. Сегодня Центральный Совет ПФЛ официально утвердил такой вердикт.
Итак, в новом сезоне в Первой лиге дебютируют сразу четыре клуба Второй лиги: «Куликов-Белка», «Локомотив», «Колос-2» и «Полесье-2».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы нашли деньги на зарплату для Бернарду Силвы
Турнир стартует 14 мая