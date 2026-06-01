Турецкий экспресс. Подопечные Монтеллы забили 4 мяча в ворота македонцев
Поединок в Стамбуле накануне ЧМ-2026 прошел под диктовку хозяев поля
Вечером 1 июня сборная Турции одержала разгромную победу над Северной Македонией в товарищеском матче со счетом 4:0.
Поединок состоялся в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу, и хозяева имели полное преимущество над соперником.
Счет был открыт уже на 2-й минуте. Оркун Кекчю отличился после передачи Огюза Айдына. На 16-й минуте преимущество турок удвоил Джан Узун, которому ассистировал Эрен Эльмалы.
После перерыва сборная Турции продолжила доминировать. На 53-й минуте Дениз Гюль довел счет до крупного после передачи Джана Узуна. Окончательный результат на 70-й минуте установил Барыш Йылмаз, который замкнул передачу Ирфана Кахведжи.
Турецкая команда готовится к ЧМ-2026, команда Винченцо Монтеллы выступит в группе D с командами США, Парагвая и Австралии.
Товарищеский матч. 1 июня 2026
Стамбул (Турция), стадион Шюкрю Сараджоглу
Турция – Северная Македония – 4:0
Голы: Оркун Кекчю, 2, Джан Узун, 16, Дениз Гюль, 53, Барыш Йылмаз, 70.
