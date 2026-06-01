Он оформил дубль. Норвегия переиграла Швецию в скандинавском дерби

1 июня сборная Норвегии обыграла Швецию в товарищеском матче со счетом 3:1.

Скандинавское дерби состоялось в Осло на стадионе Уллевол. Обе команды ведут подготовку к чемпионату мира 2026.

В первом тайме хозяева поля забили три гола. На 8-й минуте Йорген Странд Ларсен открыл счет после передачи Юлиана Рюерсона. Через 10 минут Антонио Нуса удвоил преимущество норвежцев после передачи Сандера Берге.

На 37-й минуте нападающий Кристал Пэлас Йорген Странд Ларсен оформил дубль, вновь воспользовавшись ассистом Рюерсона.

После перерыва команды провели ряд замен, и шведы сумели сократить отставание. На 76-й минуте Александер Исак отличился после передачи Маттиаса Сванберга.

Норвегия превосходила соперника по статистике и одержала победу (3:1). Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд в этой игре участия не принимал.

На ЧМ-2026 сборная Норвегии будет выступать в группе I с командами Франции, Сенегала и Ирака. Сборная Швеции попала в группу F и сыграет против Нидерландов, Японии и Туниса. В плей-офф квалификации в марте Швеция обыграла Украину (3:1) и Польшу (3:2).

Товарищеский матч. 1 июня 2026

Осло (Норвегия), стадион Уллевол

Норвегия – Швеция – 3:1

Голы: Йорген Странд Ларсен, 8, 37, Антонио Нуса, 18 – Александер Исак, 76

