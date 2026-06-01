Международные товарищеские матчи
Товарищеские матчи01 июня 2026, 23:02 | Обновлено 01 июня 2026, 23:03
Норвегия – Швеция – 3:1. Мячи Ларсена, Нусы и Исака. Видео голов и обзор
В понедельник, 1 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Норвегии и Швецией.
Команды встретились в Осло на стадионе «Уллевол».
Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1 благодаря дублю Ларсена и голу Нуса. У шведов отличился Исак.
Товарищеский матч
Норвегия – Швеция – 3:1
Голы: Йорген Странд Ларсен, 8, 37, Антонио Нуса, 18 – Александер Исак, 76
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Норвегия), асcист Юлиан Рюэрсон.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Нуса (Норвегия), асcист Сандер Берге.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Норвегия), асcист Юлиан Рюэрсон.
