В понедельник, 1 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Норвегии и Швецией.

Команды встретились в Осло на стадионе «Уллевол».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1 благодаря дублю Ларсена и голу Нуса. У шведов отличился Исак.

Товарищеский матч

Норвегия – Швеция – 3:1

Голы: Йорген Странд Ларсен, 8, 37, Антонио Нуса, 18 – Александер Исак, 76

Видео голов и обзор матча