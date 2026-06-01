Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Норвегия – Швеция – 3:1. Мячи Ларсена, Нусы и Исака. Видео голов и обзор
Международные товарищеские матчи
Норвегия
01.06.2026 20:00 – FT 3 : 1
Швеция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
01 июня 2026, 23:02 | Обновлено 01 июня 2026, 23:03
45
0

Норвегия – Швеция – 3:1. Мячи Ларсена, Нусы и Исака. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

01 июня 2026, 23:02 | Обновлено 01 июня 2026, 23:03
45
0
Норвегия – Швеция – 3:1. Мячи Ларсена, Нусы и Исака. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Норвегия

В понедельник, 1 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Норвегии и Швецией.

Команды встретились в Осло на стадионе «Уллевол».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1 благодаря дублю Ларсена и голу Нуса. У шведов отличился Исак.

Товарищеский матч

Норвегия – Швеция – 3:1

Голы: Йорген Странд Ларсен, 8, 37, Антонио Нуса, 18 – Александер Исак, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Норвегия), асcист Юлиан Рюэрсон.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Нуса (Норвегия), асcист Сандер Берге.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Норвегия), асcист Юлиан Рюэрсон.
По теме:
Австрия в домашнем спарринге в меньшинстве переиграла другого участника ЧМ
ВИДЕО. Норвегия и Швеция провели яркое скандинавское дерби перед ЧМ
Турецкий экспресс. Подопечные Монтеллы забили 4 мяча в ворота македонцев
товарищеские матчи сборная Норвегии по футболу сборная Швеции по футболу Александер Исак видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Сандер Берге Маттиас Сванберг Антонио Нуса Йорген Странд Ларсен Юлиан Рюэрсон
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер нацелился на вингера известного клуба
Футбол | 01 июня 2026, 23:19 0
Шахтер нацелился на вингера известного клуба
Шахтер нацелился на вингера известного клуба

Андре Луиз из «Олимпиакоса» может продолжить карьеру в составе украинского клуба

Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Бокс | 01 июня 2026, 02:12 9
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену

Мексиканец высказался о поединке

Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Бокс | 01.06.2026, 09:47
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Футбол | 01.06.2026, 16:09
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Футбол | 01.06.2026, 07:35
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 13
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 18
Футбол
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
31.05.2026, 16:20 92
Теннис
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем