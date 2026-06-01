ВИДЕО. Норвегия и Швеция провели яркое скандинавское дерби перед ЧМ

1 июня сборная Норвегии обыграла Швецию в товарищеском матче со счетом 3:1.

Скандинавское дерби состоялось в Осло на стадионе Уллевол.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев в первом тайме дубль оформил Йорген Странд Ларсен, также забил Антонио Нуса.

На 76-й минуте Александер Исак отличился голом у шведской команды.

Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд в этой игре участия не принимал.

Обе команды ведут подготовку к чемпионату мира 2026.

Товарищеский матч. 1 июня 2026

Осло (Норвегия), стадион Уллевол

Норвегия – Швеция – 3:1

Голы: Йорген Странд Ларсен, 8, 37, Антонио Нуса, 18 – Александер Исак, 76

Видео голов и обзор матча