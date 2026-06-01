ВИДЕО. Норвегия и Швеция провели яркое скандинавское дерби перед ЧМ
1 июня сборная Норвегии обыграла Швецию в товарищеском матче со счетом 3:1.
Скандинавское дерби состоялось в Осло на стадионе Уллевол.
У хозяев в первом тайме дубль оформил Йорген Странд Ларсен, также забил Антонио Нуса.
На 76-й минуте Александер Исак отличился голом у шведской команды.
Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд в этой игре участия не принимал.
Обе команды ведут подготовку к чемпионату мира 2026.
Товарищеский матч. 1 июня 2026
Осло (Норвегия), стадион Уллевол
Норвегия – Швеция – 3:1
Голы: Йорген Странд Ларсен, 8, 37, Антонио Нуса, 18 – Александер Исак, 76
