  4. ВИДЕО. Норвегия и Швеция провели яркое скандинавское дерби перед ЧМ
Международные товарищеские матчи
Норвегия
01.06.2026 20:00 – FT 3 : 1
Швеция
Чемпионат мира
01 июня 2026, 23:23 | Обновлено 01 июня 2026, 23:26
ВИДЕО. Норвегия и Швеция провели яркое скандинавское дерби перед ЧМ

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Осло

Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня сборная Норвегии обыграла Швецию в товарищеском матче со счетом 3:1.

Скандинавское дерби состоялось в Осло на стадионе Уллевол.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев в первом тайме дубль оформил Йорген Странд Ларсен, также забил Антонио Нуса.

На 76-й минуте Александер Исак отличился голом у шведской команды.

Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд в этой игре участия не принимал.

Обе команды ведут подготовку к чемпионату мира 2026.

Товарищеский матч. 1 июня 2026

Осло (Норвегия), стадион Уллевол

Норвегия – Швеция – 3:1

Голы: Йорген Странд Ларсен, 8, 37, Антонио Нуса, 18 – Александер Исак, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Норвегия), асcист Юлиан Рюэрсон.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Нуса (Норвегия), асcист Сандер Берге.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Норвегия), асcист Юлиан Рюэрсон.
Николай Степанов
Комментарии 1
Всі кому не лінь ту Швецію чпонькають, одні ми, патєрпєвші
