Победный гол на 90+7 минуте. Словакия и Черногория выиграли спарринги

Вечером 1 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Традиционно проводятся контрольные поединки перед мундиалем.

Сборная Болгарии в Пловдиве уступила команде Черногории (0:1), гол забил Балша Секулич.

Словакия принимала Мальту в городе Дунайска Стреда, Роланд Галчик забил победный гол для хозяев поля на 90+7 минуте (2:1).

Товарищеские матчи. 1 июня 2026

19:00. Болгария – Черногория – 0:1

Гол: Балша Секулич, 68

19:00. Словакия – Мальта – 2:1

Гол: Лукаш Гараслин, 9, Роланд Галчик, 90+7 – Джозеф Мбонг, 37

19:00. Мальдивы – Афганистан – 0:1

Гол: игрок Афганистана, 80