Победный гол на 90+7 минуте. Словакия и Черногория выиграли спарринги
Роланд Галчик забил победный гол в ворота Мальты в компенсированное время
Вечером 1 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Традиционно проводятся контрольные поединки перед мундиалем.
Сборная Болгарии в Пловдиве уступила команде Черногории (0:1), гол забил Балша Секулич.
Словакия принимала Мальту в городе Дунайска Стреда, Роланд Галчик забил победный гол для хозяев поля на 90+7 минуте (2:1).
Товарищеские матчи. 1 июня 2026
19:00. Болгария – Черногория – 0:1
Гол: Балша Секулич, 68
19:00. Словакия – Мальта – 2:1
Гол: Лукаш Гараслин, 9, Роланд Галчик, 90+7 – Джозеф Мбонг, 37
19:00. Мальдивы – Афганистан – 0:1
Гол: игрок Афганистана, 80
