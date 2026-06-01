  4. Победный гол на 90+7 минуте. Словакия и Черногория выиграли спарринги
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
01 июня 2026, 21:29 | Обновлено 01 июня 2026, 22:48
Победный гол на 90+7 минуте. Словакия и Черногория выиграли спарринги

Роланд Галчик забил победный гол в ворота Мальты в компенсированное время

ФК Жилина. Лукаш Галчик

Вечером 1 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Традиционно проводятся контрольные поединки перед мундиалем.

Сборная Болгарии в Пловдиве уступила команде Черногории (0:1), гол забил Балша Секулич.

Словакия принимала Мальту в городе Дунайска Стреда, Роланд Галчик забил победный гол для хозяев поля на 90+7 минуте (2:1).

Товарищеские матчи. 1 июня 2026

19:00. Болгария – Черногория – 0:1

Гол: Балша Секулич, 68

19:00. Словакия – Мальта – 2:1

Гол: Лукаш Гараслин, 9, Роланд Галчик, 90+7 – Джозеф Мбонг, 37

19:00. Мальдивы – Афганистан – 0:1

Гол: игрок Афганистана, 80

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Галчик (Словакия), асcист Адриан Капралик.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Мбонг (Мальта), асcист Зак Мускат.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Гараслин (Словакия), асcист Ондрей Дуда.
