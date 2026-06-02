Международные товарищеские матчи
01.06.2026 20:30 – FT 4 : 0
Чемпионат мира02 июня 2026, 01:57 | Обновлено 02 июня 2026, 02:15
Турция – Северная Македония – 4:0. Разгром в Стамбуле. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча перед стартом ЧМ-2026
Вечером 1 июня сборная Турции разгромила Северную Македонию в товарищеском матче со счетом 4:0.
Поединок состоялся в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу, хозяева поля готовятся к ЧМ-2026.
У хозяев поля забили Оркун Кекчю, Джан Узун, Дениз Гюль, Барыш Йылмаз.
Товарищеский матч. 1 июня 2026
Стамбул (Турция), стадион Шюкрю Сараджоглу
Турция – Северная Македония – 4:0
Голы: Оркун Кекчю, 2, Джан Узун, 16, Дениз Гюль, 53, Барыш Йылмаз, 70
Видео голов и обзор матча
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Турция), асcист Ирфан Кавечи.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Гюль (Турция), асcист Джан Узун.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Джан Узун (Турция), асcист Эврен Эльмали.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Турция), асcист Огуз Айдын.
