  4. Турция – Северная Македония – 4:0. Разгром в Стамбуле. Видео голов и обзор
Международные товарищеские матчи
Турция
01.06.2026 20:30 – FT 4 : 0
Северная Македония
Обзор Видео
Чемпионат мира
02 июня 2026, 01:57 | Обновлено 02 июня 2026, 02:15
Смотрите видеообзор товарищеского матча перед стартом ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 июня сборная Турции разгромила Северную Македонию в товарищеском матче со счетом 4:0.

Поединок состоялся в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу, хозяева поля готовятся к ЧМ-2026.

У хозяев поля забили Оркун Кекчю, Джан Узун, Дениз Гюль, Барыш Йылмаз.

Товарищеский матч. 1 июня 2026

Стамбул (Турция), стадион Шюкрю Сараджоглу

Турция – Северная Македония – 4:0

Голы: Оркун Кекчю, 2, Джан Узун, 16, Дениз Гюль, 53, Барыш Йылмаз, 70

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Турция), асcист Ирфан Кавечи.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Гюль (Турция), асcист Джан Узун.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Джан Узун (Турция), асcист Эврен Эльмали.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Турция), асcист Огуз Айдын.
