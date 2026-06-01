Украина. Премьер лига01 июня 2026, 14:08 | Обновлено 01 июня 2026, 14:13
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с форвардом-легионером
Игор Невес покидает львовский клуб
Бразильский форвард Игор Невес покинет «Карпаты». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.
В составе клуба Украинской Премьер-лиги 26-летний футболист выступает с лета 2023 года, за это время успел сыграть 73 матча, забить 16 мячей и отдать 7 голевых передач.
Последние полгода он на правах аренды защищал цвета «Руха» – 13 сыгранных матчей, за которые бразилец успел отличиться двумя забитыми мячами.
Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» подпишут Назария Русина.
