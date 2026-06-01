ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с форвардом-легионером

Бразильский форвард Игор Невес покинет «Карпаты». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

В составе клуба Украинской Премьер-лиги 26-летний футболист выступает с лета 2023 года, за это время успел сыграть 73 матча, забить 16 мячей и отдать 7 голевых передач.

Последние полгода он на правах аренды защищал цвета «Руха» – 13 сыгранных матчей, за которые бразилец успел отличиться двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» подпишут Назария Русина.