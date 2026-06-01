Громкий трансфер Карпат. Во Львов приедет экс-динамовец, игравший в Англии

Львовские «Карпаты» подпишут украинского нападающего Назария Русина, который в настоящее время принадлежит английскому «Сандерленду».

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас. По его информации, львовский клуб уже достиг договоренности о переходе 26-летнего форварда, который должен стать заменой для Ибрагима Фаала.

Русин хорошо знаком украинским болельщикам по выступлениям в составе «Зари», где демонстрировал результативную игру. Также нападающий защищал цвета киевского «Динамо», а последний период провел в польской «Арке».

В прошлом сезоне украинец забил четыре мяча в чемпионате Польши, однако не смог помочь команде сохранить место в элитном дивизионе.

Сообщается, что «Карпаты» пытались подписать Русина еще во время зимнего трансферного окна, но тогда сделку не удалось завершить. Теперь стороны якобы согласовали все детали, и летом форвард должен присоединиться ко львовскому клубу.