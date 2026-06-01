  4. Громкий трансфер Карпат. Во Львов приедет экс-динамовец, игравший в Англии
01 июня 2026, 12:07 | Обновлено 01 июня 2026, 12:52
Громкий трансфер Карпат. Во Львов приедет экс-динамовец, игравший в Англии

Русин станет заменой Фаала

Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Львовские «Карпаты» подпишут украинского нападающего Назария Русина, который в настоящее время принадлежит английскому «Сандерленду».

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас. По его информации, львовский клуб уже достиг договоренности о переходе 26-летнего форварда, который должен стать заменой для Ибрагима Фаала.

Русин хорошо знаком украинским болельщикам по выступлениям в составе «Зари», где демонстрировал результативную игру. Также нападающий защищал цвета киевского «Динамо», а последний период провел в польской «Арке».

В прошлом сезоне украинец забил четыре мяча в чемпионате Польши, однако не смог помочь команде сохранить место в элитном дивизионе.

Сообщается, что «Карпаты» пытались подписать Русина еще во время зимнего трансферного окна, но тогда сделку не удалось завершить. Теперь стороны якобы согласовали все детали, и летом форвард должен присоединиться ко львовскому клубу.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Карпати судячи з усього вирішили взяти курс Руха. Згортають лавочку. Він навіть в Арці провалився. Русин це той же Швед вже. 
Русин, Швед це гравці,які ніде нічого не показали. 
А я думав, що в мене сьогодні на кухні загриміло? А це був гучний трансфер Назара Русина. 
Побачимо, що з цього вийде, але дивно продавати лідерів, а підписувати доволі посередніх гравців і проводити 'дуже важливі переговори' з капітаном, який повністю провалив сезон і брак передач якого близький до 50%...
Ну это для Карпат мега трансфер...бред какой-то !
Ну таке собі. Може для нашого напіваматорського упл і зайде. Але потрібен ще один форвард типу Фаала. Русин може на заміну виходити час від часу. В Польщі він не заграв взагалі
І нащо він тут? Нащо потрібен форвард, який не вміє забивати? Щеб Бесєдіна підписали
