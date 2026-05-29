ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали еще одного лидера в Чехию

«Карпаты» и «Виктория» (Пльзень) достигли согласия о трансфере Бабукарра Фаала.

Гамбийский форвард продолжит свою карьеру в Чехии. «Виктория» активировала клаусулу, прописанную в контракте футболиста.

Бабукарр Фаал присоединился к «зелено-белым» зимой 2026 года. В составе «Карпат» гамбиец сыграл десять матчей, забил два гола и отдал четыре результативных передачи.

Фаал перешел из «Движения» в «Карпаты» за 500 тысяч евро, а чехи выкупили его за 3 млн евро. В четверг львовяне продали в «Славию» голкипера Назара Домчака за 5 млн евро.