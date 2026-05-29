Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали еще одного лидера в Чехию
29 мая 2026, 18:19
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали еще одного лидера в Чехию

Бабукарр Фаал будет играть в «Виктории»

ФК Карпаты Львов. Бабукарр Фаал

«Карпаты» и «Виктория» (Пльзень) достигли согласия о трансфере Бабукарра Фаала.

Гамбийский форвард продолжит свою карьеру в Чехии. «Виктория» активировала клаусулу, прописанную в контракте футболиста.

Бабукарр Фаал присоединился к «зелено-белым» зимой 2026 года. В составе «Карпат» гамбиец сыграл десять матчей, забил два гола и отдал четыре результативных передачи.

Фаал перешел из «Движения» в «Карпаты» за 500 тысяч евро, а чехи выкупили его за 3 млн евро. В четверг львовяне продали в «Славию» голкипера Назара Домчака за 5 млн евро.

Бабукарр Фаал Карпаты Львов Виктория Пльзень Назар Домчак трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: ФК Карпаты Львов
Ну з президентом львівських Карпат все зрозуміло лиш би розпродати основу команди і бабло куди як і сурок на казіно?
А хто  грати буде в настопному сезоні?
ФК Рух просто сам також привів до знищення!
Гадаю таких так званих "хозяєвов " треба гнати куди подалі, просто відбирати клуб і предавати його хто кілька років буде тільки давати для клубу щось корисне і має вкласти в команду  як мінімум від 200 лямів євро!
