  4. Фаал решил, где собирается продолжить карьеру. Это не Карпаты и не Динамо
Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 22:41
Фаал решил, где собирается продолжить карьеру. Это не Карпаты и не Динамо

Форвард львовского клуба намерен перебраться в Европу

ФК Карпаты. Бабукарр Фаал

Гамбийский форвард «Карпат» Бабукарр Фаал намерен продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 23-летний футболист не планирует оставаться в Украине, даже несмотря на интерес «Динамо»: гамбиец получил несколько предложений из Европы, именно там он и планирует продолжить карьеру.

В текущем сезоне на счету Бабукарра Фаала 29 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» получили новое предложение по Фаалу.

Даниил Кирияка Источник: Inside UPL
