Фаал решил, где собирается продолжить карьеру. Это не Карпаты и не Динамо
Форвард львовского клуба намерен перебраться в Европу
Гамбийский форвард «Карпат» Бабукарр Фаал намерен продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, 23-летний футболист не планирует оставаться в Украине, даже несмотря на интерес «Динамо»: гамбиец получил несколько предложений из Европы, именно там он и планирует продолжить карьеру.
В текущем сезоне на счету Бабукарра Фаала 29 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» получили новое предложение по Фаалу.
