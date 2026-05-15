Фаал решил, где собирается продолжить карьеру. Это не Карпаты и не Динамо

Гамбийский форвард «Карпат» Бабукарр Фаал намерен продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 23-летний футболист не планирует оставаться в Украине, даже несмотря на интерес «Динамо»: гамбиец получил несколько предложений из Европы, именно там он и планирует продолжить карьеру.

В текущем сезоне на счету Бабукарра Фаала 29 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» получили новое предложение по Фаалу.