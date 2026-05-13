  4. Конкурент для Динамо. Карпаты получили новое предложение по Фаалу
13 мая 2026, 13:53 | Обновлено 13 мая 2026, 14:33
Конкурент для Динамо. Карпаты получили новое предложение по Фаалу

«Виктория» Пльзень нацелилась на форварда львовского клуба

ФК Карпаты. Бабукарр Фаал

Гамбийский нападающий «Карпат» Бабукарр Фаал привлекает внимание «Виктории» Пльзень. Об этом сообщает I Sport.

По информации источника, за 23-летнего форварда львовскому клубу предложили 2 миллиона евро + бонусы за количество выходов в стартовом составе и выход команды в еврокубки.

Ряд украинских СМИ связывает бомбардира «Карпат» с киевским «Динамо».

В текущем сезоне на счету Бабукарра Фаала 29 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что итальянский клуб ведет переговоры по вингеру «Карпат».

трансферы Виктория Пльзень Карпаты Львов чемпионат Чехии по футболу трансферы УПЛ Бабукарр Фаал
Даниил Кирияка Источник
вікторія для динамо не конкурент і в ігровому плані і в плані фінансів
