Конкурент для Динамо. Карпаты получили новое предложение по Фаалу
«Виктория» Пльзень нацелилась на форварда львовского клуба
Гамбийский нападающий «Карпат» Бабукарр Фаал привлекает внимание «Виктории» Пльзень. Об этом сообщает I Sport.
По информации источника, за 23-летнего форварда львовскому клубу предложили 2 миллиона евро + бонусы за количество выходов в стартовом составе и выход команды в еврокубки.
Ряд украинских СМИ связывает бомбардира «Карпат» с киевским «Динамо».
В текущем сезоне на счету Бабукарра Фаала 29 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что итальянский клуб ведет переговоры по вингеру «Карпат».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Большой успех сборной Украины
Продление контракта с «бело-синими» – вовсе не самое очевидное решение для Андрея…