Конкурент для Динамо. Карпаты получили новое предложение по Фаалу

Гамбийский нападающий «Карпат» Бабукарр Фаал привлекает внимание «Виктории» Пльзень. Об этом сообщает I Sport.

По информации источника, за 23-летнего форварда львовскому клубу предложили 2 миллиона евро + бонусы за количество выходов в стартовом составе и выход команды в еврокубки.

Ряд украинских СМИ связывает бомбардира «Карпат» с киевским «Динамо».

В текущем сезоне на счету Бабукарра Фаала 29 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что итальянский клуб ведет переговоры по вингеру «Карпат».