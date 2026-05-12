Итальянский клуб ведет переговоры по вингеру Карпат – источник
Стенио попал в сферу интересов «Модены»
23-летний вингер «Карпат» Стенио Толедо может продолжить карьеру в Италии.
Переговоры по футболисту в настоящий момент ведет клуб тамошней Серии Б «Модена», который уже достаточно давно проявляет предметный интерес к бразильцу.
Стоит отметить, что по информации Transfermarkt контракт Стенио с «зелено-белыми» истекает в конце текущего сезона.
Стенио сыграл всего 226 минут в рамках 5 матчей УПЛ-2025/26.
Ранее бразилец рассказывал, что у него были предложения из-за границы, но «Карпаты» не пожелали его отпускать.
