Итальянский клуб ведет переговоры по вингеру Карпат – источник

23-летний вингер «Карпат» Стенио Толедо может продолжить карьеру в Италии.

Переговоры по футболисту в настоящий момент ведет клуб тамошней Серии Б «Модена», который уже достаточно давно проявляет предметный интерес к бразильцу.

Стоит отметить, что по информации Transfermarkt контракт Стенио с «зелено-белыми» истекает в конце текущего сезона.

Стенио сыграл всего 226 минут в рамках 5 матчей УПЛ-2025/26.

Ранее бразилец рассказывал, что у него были предложения из-за границы, но «Карпаты» не пожелали его отпускать.