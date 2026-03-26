  СТЕНИО: «У меня были предложения, но Карпаты не захотели меня отпускать»
Украина. Премьер лига
26 марта 2026, 16:40
instagram.com/steniozanetti

22-летний вингер «Карпат» Стенио пообщался с бразильской прессой, рассказав о своем быте в Украине, в том числе затронув тему недавней бомбардировки Львова российскими оккупантами.

«Я ехал домой, когда услышал сирену. Сел в машину, и по дороге увидел много людей, смотрящих в небо. Я опустил окно, остановился и услышал взрывы. Несколько дронов были перехвачены, но один взорвался в центре города. Примерно за пять минут до этого я находился недалеко от места взрыва».

«За время моего пребывания здесь я наиболее остро ощутил войну. Было очень напряженно, но сейчас в городе спокойнее. Есть города, где теракты гораздо ужаснее. Это Киев, столица, и другие города, расположенные ближе к россии».

«Иногда во время игры раздается сирена. Игра приостанавливается, команды возвращаются в раздевалку, пока опасность не минует. Затем игра возобновляется».

«Мы немного волновались и боялись. Ситуация сложная. Мы обдумываем дальнейшие шаги. В начале года у меня были предложения, но клуб не хотел меня отпускать».

«Что касается других бразильцев в «Карпатах», то мы очень помогаем друг другу. Когда у нас есть перерыв, мы ходим ужинать. Мы проводим много времени вместе. Украинский язык очень сложен. Клуб оказывает поддержку, но иногда в одиночку нет возможности общаться. Бразильское сообщество очень важно», – рассказал Стенио.

Стенио перешел в «Карпаты» из «Крузейро» летом 2024 года за 200 тысяч евро. Минувший год хавбек провел на родине в аренде за «Америку», а в январе вернулся обратно в стан «зелено-белых» и уже сыграл 4 матча в УПЛ, но голевыми действиями в них не отличался.

Стенио Толедо Карпаты Львов российско-украинская война трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Itatiaia - A Radio de Minas
