ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен и легенда АПЛ завершил карьеру в 40 лет

40-летний игрок «Брайтона» Джеймс Милнер объявил о завершении футбольной карьеры.

Джеймс за период выступлений на профессиональном уровне вписал свое имя в историю английского футбола.

Милнер провел наибольшее количество матчей в АПЛ (658) и отыграл наибольшее количество сезонов подряд – 24.

На клубном уровне Джеймс успел поиграть за такие клубы: «Суиндон Таун», «Лидс», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

На протяжении карьеры Милнер отбегал 903 матча на клубном уровне, забил 86 мячей и отдал 135 результативных передач. Также полузащитник получил 110 желтых карточек и трижды был удален с поля.

Коллекция трофеев полузащитника действительно впечатляет: три титула АПЛ, победа в Лиге чемпионов с «Ливерпулем», клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, два Кубка Англии, два Суперкубка Англии и два Кубка английской лиги.

Дебютировал за сборную Англии Джеймс в 2009 году в товарищеском матче против Нидерландов (2:2). В последний раз в состав сборной Милнер вызывался еще на чемпионат Европы 2016.

Несмотря на игнорирование со стороны тренера сборной, Милнер сыграл 61 матч за Англию, забил один мяч и отдал шесть результативных передач.

Прощальные слова Милнера:

«После 24 сезонов в Премьер-лиге пришло время завершить мою игровую карьеру. Дебютировав за «Лидс», клуб, который я поддерживал с детства, в 16 лет и став самым молодым автором гола в истории Премьер-лиги, я никогда не мог представить, каким будет этот путь. От тех первых шагов до момента, когда в прошлом году я уже не мог нормально поднять ногу, а затем вернулся и помог «Брайтону» во второй раз в истории квалифицироваться в еврокубки в 40 лет.

Для меня было большой честью представлять «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Брайтон», а также провести памятный месяц в «Суиндон Таун». Каждый клуб сыграл важную роль в моей жизни и карьере. Я хочу поблагодарить всех, кто был причастен к этому пути – владельцев, сотрудников клубов, тренеров, партнеров по команде и болельщиков, которые принимали меня и помогали мне.

Мне повезло пережить много незабываемых моментов: борьбу за выживание, завоевание трофеев, выступления в еврокубках и матчи за сборную Англии на двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Но больше всего я буду ценить людей и дружбу, которые футбол подарил мне на этом пути.

Болельщикам – спасибо. Всем, кто поддерживал меня на протяжении всей карьеры, ваша поддержка значила для меня больше, чем вы можете представить. И тем, кто критиковал меня или создавал трудности, тоже спасибо – каждый из вас стал частью этой истории и помог сформировать меня как футболиста и человека.

Моей семье – спасибо за каждую жертву, каждую поездку и каждый момент поддержки. Без вас все это было бы невозможно.

Я ухожу из футбола с огромной гордостью, благодарностью и воспоминаниями, которые останутся со мной на всю жизнь. Футбол дал мне намного больше, чем я мог себе представить, и я всегда буду благодарен за возможности, которые он мне подарил.

Спасибо каждому, кто был частью этого пути».