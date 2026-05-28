ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Европы в составе сборной Португалии завершил карьеру

Португальский центральный защитник Жозе Фонте поделился прощальным обращением за несколько часов до последнего матча в карьере между «Каза Пией» и «Торренсе».

«Сегодня, игра 882. Последняя. Ничего не было легко. Все было завоевано. Спасибо всем, кто помог мальчику из Пеняфиэля осуществить его самую большую мечту – стать футболистом. Прошло 24 года. Четыре страны, разные клубы, сборная. Я поднимал трофеи, даже чемпионат Европы и Лигу наций за свою страну. Но главное – это не медали, а люди. Вечная благодарность моим родителям и брату, потому что они были рядом с первого дня. Моей жене – моему компасу. Моим детям – за те выходные, которые я у них забрал. Всей семье. В каждом клубе, где я играл, я что-то оставлял и что-то забирал с собой. Спасибо всем партнерам, тренерам и персоналу. И наконец – «Каза Пия», где я нашел невероятную группу людей. Сегодня мы снова вместе идем вперед. Вам, болельщики… я ношу вас в сердце. СПАСИБО, ФУТБОЛ», – написал Фонте.

За свою карьеру Жозе сыграл 50 матчей за сборную Португалии, с которой выиграл Евро-2016 и Лигу наций сезона 2019 года. На клубном уровне Фонте выступал за «Лилль», с которым стал чемпионом Франции в сезоне 2020/21 и выиграл Суперкубок в 2021/22, а также завоевывал Кубки лиги в Англии и Португалии, выступая за «Саутгемптон» (2009/10) и «Брагу» (2023/24) соответственно.