Контракт согласован. Фабрицио Романо назвал новый клуб Зубкова

Украинский вингер Александр Зубков перейдет из «Трабзонспора» в афинский «АЕК». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний футболист согласовал контракт с греческим клубом. Уже 2 июня он пройдет медосмотр.

В текущем сезоне на счету Александра Зубкова 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 4 результативными ударами и 12 голевыми передачами.

