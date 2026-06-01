  4. Австрия в домашнем спарринге в меньшинстве переиграла другого участника ЧМ
Австрия
01.06.2026 21:45 – FT 1 : 0
Тунис
01 июня 2026, 23:47 | Обновлено 01 июня 2026, 23:53
Австрия в домашнем спарринге в меньшинстве переиграла другого участника ЧМ

Единственный в матче гол в ворота Туниса забил Марсель Забитцер

Вечером 1 июня сборная Австрии минимально обыграла Тунис в товарищеском матче со счетом 1:0.

Поединок за 10 дней до старта ЧМ-2026 состоялся в Вене на стадионе Эрнст Хаппель.

Хозяева поля играли в меньшинстве с 37-й минуты, когда был удален Конрад Лаймер.

Единственный гол в матче был забит на 63-й минуте. Полузащитник дортмундской Боруссии Марсель Забитцер отличился после передачи Штефана Поша и принес австрийцам победу (1:0).

Австрия и Тунис готовятся к выступлениям на ЧМ-2026.

Товарищеский матч. 1 июня 2026

Вена (Австрия), стадион Эрнст Хаппель

Австрия – Тунис – 1:0

Гол: Марсель Забитцер, 63

