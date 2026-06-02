Австрия – Тунис – 1:0. Как забил Забитцер. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Вене
Вечером 1 июня сборная Австрии минимально обыграла Тунис в товарищеском матче (1:0).
Поединок состоялся в Вене на стадионе Эрнст Хаппель, обе команды готовятся к ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 37-й минуте у хозяев поля был удален Конрад Лаймер.
Единственный гол на 63-й минуте забил Марсель Забитцер, хавбек Боруссии Д.
Товарищеский матч. 1 июня 2026
Вена (Австрия), стадион Эрнст Хаппель
Австрия – Тунис – 1:0
Гол: Марсель Забитцер, 63
Удаление: Конрад Лаймер, 37 (Австрия)
Видео гола и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сулейман считает, что на момент остановки боя был ничейный результат
Сулейман хочет сначала санкционировать поединок с Кабайелом