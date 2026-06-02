Австрия – Тунис – 1:0. Как забил Забитцер. Видео гола и обзор матча

Вечером 1 июня сборная Австрии минимально обыграла Тунис в товарищеском матче (1:0).

Поединок состоялся в Вене на стадионе Эрнст Хаппель, обе команды готовятся к ЧМ-2026.

На 37-й минуте у хозяев поля был удален Конрад Лаймер.

Единственный гол на 63-й минуте забил Марсель Забитцер, хавбек Боруссии Д.

Товарищеский матч. 1 июня 2026

Вена (Австрия), стадион Эрнст Хаппель

Австрия – Тунис – 1:0

Гол: Марсель Забитцер, 63

Удаление: Конрад Лаймер, 37 (Австрия)

