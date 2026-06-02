Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Австрия – Тунис – 1:0. Как забил Забитцер. Видео гола и обзор матча
Австрия
01.06.2026 21:45 – FT 1 : 0
Тунис
02 июня 2026, 02:23 |
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Вене

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 июня сборная Австрии минимально обыграла Тунис в товарищеском матче (1:0).

Поединок состоялся в Вене на стадионе Эрнст Хаппель, обе команды готовятся к ЧМ-2026.

На 37-й минуте у хозяев поля был удален Конрад Лаймер.

Единственный гол на 63-й минуте забил Марсель Забитцер, хавбек Боруссии Д.

Товарищеский матч. 1 июня 2026

Вена (Австрия), стадион Эрнст Хаппель

Австрия – Тунис – 1:0

Гол: Марсель Забитцер, 63

Удаление: Конрад Лаймер, 37 (Австрия)

Видео гола и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия), асcист Штефан Пош.
36’
Конрад Лаймер (Австрия) получает красную карточку.
товарищеские матчи удаление (красная карточка) сборная Туниса по футболу сборная Австрии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Марсель Забитцер Конрад Лаймер Штефан Пош
Николай Степанов
