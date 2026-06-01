Осака не сумела пройти Соболенко в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026

Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 16) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В четвертом раунде японка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко за 1 час и 29 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака (Япония) [16] – 7:5, 6:3