Арсенал вышел в финал ЛЧ, победа хоккеистов, драма для Ястремской

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 мая.

1A. Первый финалист определен. Арсенал в Лондоне обыграл Атлетико

Лондонская команда вышла в финал Лиги чемпионов

1B. Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея

Лондонский клуб переиграл мадридский Атлетико со счетом 1:0

2. Интрига в чемпионской гонке. Аль-Хиляль приблизился к команде Роналду

Аль-Халидж дома проиграл звездному клубу со счетом 1:2

3. Драма: гол на 90+8 мин. Определен сенсационный финалист Кубка Турции

Бешикташ уступил Коньяспору путевку в финал турнира

4. Чемпионская гонка АПЛ. Турнирная таблица: Ман Сити отстает на 5 очков

Лондонский Арсенал станет чемпионом, если выиграет все матчи

5. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ определился с новым главным тренером

Кудровка назначила Александра Протченко

6. ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию

Неожиданная победа сине-желтой команды в основное время

7A. Ястремская не реализовала пять матчболов подряд и покинула тысячник в Риме

Даяна драматично уступила Анастасии Захаровой в матче 1/64 финала

7B. Калинина спокойно вышла в основную сетку супертурнира WTA 1000 в Риме

В финале квалификации Ангелина в двух сетах одолела Кэти Волынец

7C. Снигур неожиданно проиграла 427-й ракетке в финале отбора WTA 1000 в Риме

Дарья в трех сетах уступила Ноэми Базилетти в решающей игре квалификации

7D. Олейникова уверенно вышла в 1/32 финала супертурнира WTA 1000 в Риме

В первом раунде в столице Италии Александра одолела Петру Марчинко

7C. WTA 1000 в Риме. Калинина пропустит первый раунд, соперница Стародубцевой

Элина Свитолина также узнала потенциальных оппоненток во втором круге

8. ОФИЦИАЛЬНО. Лапин получил соперника в андеркарде боя Усик – Верховен

Даниэль будет сражаться против Мендеса Тани

9. Решающий фрейм. Как молодой китаец впервые выиграл ЧМ по снукеру

У Ицзе стал чемпионом мира, победив Шона Мерфи в драматичном финале

10. Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро

Подобного достигли подопечные Арсена Венгера в 2006 году