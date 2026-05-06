Арсенал вышел в финал ЛЧ, победа хоккеистов, драма для Ястремской
1A. Первый финалист определен. Арсенал в Лондоне обыграл Атлетико
Лондонская команда вышла в финал Лиги чемпионов
1B. Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Лондонский клуб переиграл мадридский Атлетико со счетом 1:0
2. Интрига в чемпионской гонке. Аль-Хиляль приблизился к команде Роналду
Аль-Халидж дома проиграл звездному клубу со счетом 1:2
3. Драма: гол на 90+8 мин. Определен сенсационный финалист Кубка Турции
Бешикташ уступил Коньяспору путевку в финал турнира
4. Чемпионская гонка АПЛ. Турнирная таблица: Ман Сити отстает на 5 очков
Лондонский Арсенал станет чемпионом, если выиграет все матчи
5. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ определился с новым главным тренером
Кудровка назначила Александра Протченко
6. ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Неожиданная победа сине-желтой команды в основное время
7A. Ястремская не реализовала пять матчболов подряд и покинула тысячник в Риме
Даяна драматично уступила Анастасии Захаровой в матче 1/64 финала
7B. Калинина спокойно вышла в основную сетку супертурнира WTA 1000 в Риме
В финале квалификации Ангелина в двух сетах одолела Кэти Волынец
7C. Снигур неожиданно проиграла 427-й ракетке в финале отбора WTA 1000 в Риме
Дарья в трех сетах уступила Ноэми Базилетти в решающей игре квалификации
7D. Олейникова уверенно вышла в 1/32 финала супертурнира WTA 1000 в Риме
В первом раунде в столице Италии Александра одолела Петру Марчинко
7C. WTA 1000 в Риме. Калинина пропустит первый раунд, соперница Стародубцевой
Элина Свитолина также узнала потенциальных оппоненток во втором круге
8. ОФИЦИАЛЬНО. Лапин получил соперника в андеркарде боя Усик – Верховен
Даниэль будет сражаться против Мендеса Тани
9. Решающий фрейм. Как молодой китаец впервые выиграл ЧМ по снукеру
У Ицзе стал чемпионом мира, победив Шона Мерфи в драматичном финале
10. Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Подобного достигли подопечные Арсена Венгера в 2006 году
