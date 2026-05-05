Ястремская не реализовала пять матчболов подряд и покинула тысячник в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В первом раунде украинка в трех сетах проиграла «нейтральной» 81-й ракетке мира Анастасии Захаровой. Встреча завершилась за 3 часа и 3 минуты.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/64 финала

Анастасия Захарова – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 7:5, 7:6 (8:6)

Во второй партии Даяна вела 3:0 и 4:2 с брейком, но растеряла преимущество и позволила сопернице перевести игру в третий сет.

В третьей партии Ястремская отыграла подачу Захаровой на матч в 12-м гейме, уйдя с двух матчболов. На тай-брейке Даяна заработала комфортное преимущество – 6:1 и пять матч-поинтов подряд, но проиграла семь очков и потерпела поражение.

Ястремская провела третье очное противостояние против Захаровой и впервые уступила ей. В 2025 году Даяна справилась с Анастасией на Уимблдоне, а 30 марта этого года выиграла у нее на пятисотнике в Чарльстоне.

Ястремская проиграла третий матч подряд. В последний раз она побеждала 7 апреля, когда одолела Энн Ли на старте соревнований WTA 500 в Линце.

Даяна в шестой раз сыграла на кортах Рима и в четвертый раз проиграла стартовый поединок. Ее лучшим результатом в столице Италии является стадия 1/8 финала в 2020 году.

Захарова во втором круге тысячника в Риме встретится с 13-й сеяной Линдой Носковой (Чехия, WTA 13).

Украину в основной сетке соревнований в Риме представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина. Олейникова уже выиграла матч первого раунда, одолев Петру Марчинко.

Статистика матча