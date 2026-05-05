  4. Ястремская не реализовала пять матчболов подряд и покинула тысячник в Риме
05 мая 2026, 19:35 | Обновлено 05 мая 2026, 19:48
Ястремская не реализовала пять матчболов подряд и покинула тысячник в Риме

Даяна драматично уступила Анастасии Захаровой в матче 1/64 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В первом раунде украинка в трех сетах проиграла «нейтральной» 81-й ракетке мира Анастасии Захаровой. Встреча завершилась за 3 часа и 3 минуты.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/64 финала

Анастасия Захарова – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 7:5, 7:6 (8:6)

Во второй партии Даяна вела 3:0 и 4:2 с брейком, но растеряла преимущество и позволила сопернице перевести игру в третий сет.

В третьей партии Ястремская отыграла подачу Захаровой на матч в 12-м гейме, уйдя с двух матчболов. На тай-брейке Даяна заработала комфортное преимущество – 6:1 и пять матч-поинтов подряд, но проиграла семь очков и потерпела поражение.

Ястремская провела третье очное противостояние против Захаровой и впервые уступила ей. В 2025 году Даяна справилась с Анастасией на Уимблдоне, а 30 марта этого года выиграла у нее на пятисотнике в Чарльстоне.

Ястремская проиграла третий матч подряд. В последний раз она побеждала 7 апреля, когда одолела Энн Ли на старте соревнований WTA 500 в Линце.

Даяна в шестой раз сыграла на кортах Рима и в четвертый раз проиграла стартовый поединок. Ее лучшим результатом в столице Италии является стадия 1/8 финала в 2020 году.

Захарова во втором круге тысячника в Риме встретится с 13-й сеяной Линдой Носковой (Чехия, WTA 13).

Украину в основной сетке соревнований в Риме представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина. Олейникова уже выиграла матч первого раунда, одолев Петру Марчинко.

Статистика матча

Калинина спокойно вышла в основную сетку супертурнира WTA 1000 в Риме
Снигур неожиданно проиграла 427-й ракетке в финале отбора WTA 1000 в Риме
Даяна Ястремская – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Костюк пояснила, почему решила пропустить престижный турнир WTA 1000 в Риме
Комментарии 41
Це єдиний раз, коли я за свої 7 років тенісного вболівання посилаю НАХ нашу представницю жіночого тенісу, бо реально задрала уже!!!!!!
Три часа мучаться и так отдать игру может только Ястремская 
Ейси -1 , колись було по 12-15 . Подвійні 9 - колись взагалі не було. 48% - першої подачі , колись 75%. Віннерсів колись було по 40- 45 , зараз майже нічого. Деградація і повне обнулення. В другу сотню і в кваліфікацію гнити як Снігур , там тобі місце .
Тренера немає , бо немає ідіотів тренувати повну лузерша . Мамка легкоатлетка нехай тебе тренує , або татко з таблеточками веселими.
Стидно було дивиться. 
Тут без коментарів... 
Кринжатина какая-то...
Як же разхлябано з пофігізмом ,непрофесійно сьогодня грала Даяся, просто жах!Ні малейшої поваги ні до себе,ні до тіх,хто в її боксі,ні до вболівальніков.Вести по ходу 6-4,3-0 й програти на тає 3 сету з рахунку 6-1!Як вона сьогодні спати буде?Даяся,ти хоч розумієш,що треба приймати якись кардінальні зміни?Ти бачила гру Костюк у Мадріді...,а ще недавна вона грала,як ти,а може й гірше!
Просто кошмар, а не гра Даяни. Шкода, що свій талант так не реалізує. Падіння продовжується.
"Узнаю брата Мітьку"
Власне, Даяна зіграла на своєму нинішньому рівні, чого бухтіти? ;) 
Я думав це дно вже неможливо пробити, але виявляється можливо. 
Краще б відмовилась від гри, хоча б нерви зекономила
а що ж, тупорилі пісеньки кацапською до добра не доводять. там мізки деградують по повній від них, а у Даяни і так з тими мізками проблеми були
Это просто треш, дно уже давно пробито, надо было всего один раз попасть хорошо в корт, а она делает 6 ошибок подряд, соперница просто держала мяч в игре, а все остальное делала Даяна
Тут дивує не черговий злив нашої лузерші, а те що хтось досі ще дивиться її матчі
Коли у Даяни з'явився новий бойфренд то результати різко впали, не вміє виставляти пріорітети нажаль(((
Даяно! Зичу тобі скоріше покинути першу сотню, щоб перестати дивитися на твою ганебну гру. Хрін з тобою. Спільноту жалко.
А чому в статистиці немає невимушених помилок? Бо статистика тризначні числа не сприймає? Скільки було одних і тих же промахів по ходу матча і жодних коректив. 
Просто безхребетна істота амеба. Я думав що карма за допінг минула, але видно що це вже буде до кінця життя з нею.
Сім подач підряд програти !!!??? Та я вибачаюся ! Ця .... розводить нас і грає на контору. Татко гівнюк керує цим процесом заробляння грошей . Заробляють в рази більше чим від тенісу. Гнати треба - це позорисько з тенісу.
Просто клоун!
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
