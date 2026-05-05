Олейникова уверенно вышла в 1/32 финала супертурнира WTA 1000 в Риме
В первом раунде тысячника в столице Италии Александра одолела Петру Марчинко
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Хорватии Петру Марчинко (WTA 69) за 1 час и 14 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/64 финала
Петра Марчинко (Хорватия) – Александра Олейникова (Украина) – 1:6, 3:6
Олейникова взяла реванш у Марчинко за прошлогоднее поражение на 75-тысячнике в Загребе.
Александра впервые в карьере выступает на кортах Рима. Для Олейниковой эта пятая победа на уровне Тура и первая на тысячниках.
Следующей соперницей Александры будет 18-я сеяная Клара Таусон (Дания, WTA 18), с которой ранее никогда не играла.
Олейникова стала первой украинкой, которая выиграла матч в Риме-2026. Александра присоединилась к Элине Свитолиной, которая стартует в столице Италии со второго круга. 5 апреля свой поединок первого раунда из украинок также проведет Даяна Ястремская.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки обыграли Динамо в Киеве и очень близки к чемпионству
Александр Шевченко предлагал Маркевича