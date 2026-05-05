  4. Олейникова уверенно вышла в 1/32 финала супертурнира WTA 1000 в Риме
05 мая 2026, 15:13 | Обновлено 05 мая 2026, 15:21
Олейникова уверенно вышла в 1/32 финала супертурнира WTA 1000 в Риме

В первом раунде тысячника в столице Италии Александра одолела Петру Марчинко

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Хорватии Петру Марчинко (WTA 69) за 1 час и 14 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/64 финала

Петра Марчинко (Хорватия) – Александра Олейникова (Украина) – 1:6, 3:6

Олейникова взяла реванш у Марчинко за прошлогоднее поражение на 75-тысячнике в Загребе.

Александра впервые в карьере выступает на кортах Рима. Для Олейниковой эта пятая победа на уровне Тура и первая на тысячниках.

Следующей соперницей Александры будет 18-я сеяная Клара Таусон (Дания, WTA 18), с которой ранее никогда не играла.

Олейникова стала первой украинкой, которая выиграла матч в Риме-2026. Александра присоединилась к Элине Свитолиной, которая стартует в столице Италии со второго круга. 5 апреля свой поединок первого раунда из украинок также проведет Даяна Ястремская.

Комментарии 8
Молодець,перша перемога після КБДК! Бажаю перемоги над датчанкою!
З перемогою!
Молодець. Якось навіть дуже впевнено, як для рівних суперниць.
Кожна перемога Саші – це кістка в горлі WTA, так тримати
Все чітко і без зайвих емоцій. Таусон зараз не в найкращих кондиціях , так -що можна пройти.
Молодец, спокойно сыграла
Вітаю Олександру. В принципі все якось несподівано занадто легко вийшло. Наступна Таусон, це уже буде значно більш серйозне випробування. 
Я думаю суперниця просто офігіла від таких парашутів аж до неба і просто не знала що з ними робити. 
