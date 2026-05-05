Драма: гол на 90+8 мин. Определен сенсационный финалист Кубка Турции
Бешикташ уступил Коньяспору путевку в финал турнира
В полуфинале Кубка Турции Коньяспор минимально обыграл Бешикташ и стал сенсационно финалистом турнира.
Матч в Стамбуле завершился со счетом 1:0 в пользу Коньяспора, причем развязка стала драматичной.
На 90+8-й минуте Энис Барди реализовал пенальти и принес победу Коньяспору.
В другом полуфинале 13 мая сыграют Генчлербирлиги и Трабзонспор. Финал запланирован на 22 мая в Анталии.
Кубок Турции. Полуфинал. 5 мая 2026
Бешикташ – Коньяспор – 0:1
Гол: Энис Барди, 90+8 (пен)
