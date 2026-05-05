Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Драма: гол на 90+8 мин. Определен сенсационный финалист Кубка Турции
Турция
05 мая 2026, 22:43 | Обновлено 05 мая 2026, 23:16
Драма: гол на 90+8 мин. Определен сенсационный финалист Кубка Турции

Бешикташ уступил Коньяспору путевку в финал турнира

ФК Коньяспор

В полуфинале Кубка Турции Коньяспор минимально обыграл Бешикташ и стал сенсационно финалистом турнира.

Матч в Стамбуле завершился со счетом 1:0 в пользу Коньяспора, причем развязка стала драматичной.

На 90+8-й минуте Энис Барди реализовал пенальти и принес победу Коньяспору.

В другом полуфинале 13 мая сыграют Генчлербирлиги и Трабзонспор. Финал запланирован на 22 мая в Анталии.

Кубок Турции. Полуфинал. 5 мая 2026

Бешикташ – Коньяспор – 0:1

Гол: Энис Барди, 90+8 (пен)

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Энис Барди (Коньяспор).
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Экс-защитник МЮ призвал клуб поскорее расстаться с Магуайром
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Это решение Ахметова. Шахтер готовит масштабное усиление летом
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
 Що таке 13 мая? Може травень?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
