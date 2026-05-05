Драма: гол на 90+8 мин. Определен сенсационный финалист Кубка Турции

В полуфинале Кубка Турции Коньяспор минимально обыграл Бешикташ и стал сенсационно финалистом турнира.

Матч в Стамбуле завершился со счетом 1:0 в пользу Коньяспора, причем развязка стала драматичной.

На 90+8-й минуте Энис Барди реализовал пенальти и принес победу Коньяспору.

В другом полуфинале 13 мая сыграют Генчлербирлиги и Трабзонспор. Финал запланирован на 22 мая в Анталии.

Кубок Турции. Полуфинал. 5 мая 2026

Бешикташ – Коньяспор – 0:1

Гол: Энис Барди, 90+8 (пен)

