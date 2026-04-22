  4. Кубок Турции. Снова сенсация: звездный Галатасарай пролетел мимо полуфинала
22.04.2026 20:30 – FT 0 : 2
22 апреля 2026, 22:43 | Обновлено 22 апреля 2026, 22:50
Команда Генчлербирлиги сенсационно вышла в 1/2 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди (слева)

Вечером 22 апреля в Стамбуле состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции.

Галатасарай неожиданно уступил Генчлербирлиги со счетом 0:2.

За хозяев поля сыграли известные футболисты Мауро Икарди, Виктор Осимхен, Лерой Сане и Илкай Гюндоган.

Счет был открыт на 51-й минуте, когда Фиратджан Узум поразил ворота после передачи Адама Траоре. Галатасарай пытался отыграться, но оборона соперника действовала надежно.

Точка в матче была поставлена на 83-й минуте, Адама Траоре к ассисту добавил свой гол и удвоил преимущество Генчлербирлиги (2:0).

В итоге Галатасарай вылетает из турнира, а Генчлербирлиги сенсационно вышел в полуфинал Кубка Турции.

Днем ранее произошла другая сенсация: Фенербахче уступил клубу Коньяспор (0:2).

В остальных матчах 1/4 финала сыграют: Самсунспор – Трабзонспор, Бешикташ – Аланьяспор.

Кубок Турции. Четвертьфинал, 22 апреля 2026

Галатасарай – Генчлербирлиги – 0:2

Голы: Фиратджан Узум, 51, Адама Траоре, 83

Сетка плей-офф

По теме:
Сенсация в Кубке Турции. Фенербахче сенсационно вылетел в 1/4 финала
Кто на первом? Турнирная таблица чемпионата Турции после 30-го тура
Шахтер может продать лидера: участник Лиги чемпионов готовит трансфер
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Футбол | 22 апреля 2026, 19:13 19
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей

Лунин не сумел полностью заменить Куртуа

Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Футбол | 21 апреля 2026, 20:49 3
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо

Известный наставник считает, что черновицкая команда пока не готова конкурировать с динамовцами

В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 09:12
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность
Футбол | 22.04.2026, 19:39
Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность
Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 22.04.2026, 07:52
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
Популярные новости
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
22.04.2026, 07:22
Бокс
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 8
Футбол
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
20.04.2026, 22:59 1
Снукер
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
21.04.2026, 08:39 2
Футбол
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
21.04.2026, 10:22 10
Футбол
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06 5
Футбол
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 23
Футбол
