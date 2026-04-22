Кубок Турции. Снова сенсация: звездный Галатасарай пролетел мимо полуфинала

Вечером 22 апреля в Стамбуле состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции.

Галатасарай неожиданно уступил Генчлербирлиги со счетом 0:2.

За хозяев поля сыграли известные футболисты Мауро Икарди, Виктор Осимхен, Лерой Сане и Илкай Гюндоган.

Счет был открыт на 51-й минуте, когда Фиратджан Узум поразил ворота после передачи Адама Траоре. Галатасарай пытался отыграться, но оборона соперника действовала надежно.

Точка в матче была поставлена на 83-й минуте, Адама Траоре к ассисту добавил свой гол и удвоил преимущество Генчлербирлиги (2:0).

В итоге Галатасарай вылетает из турнира, а Генчлербирлиги сенсационно вышел в полуфинал Кубка Турции.

Днем ранее произошла другая сенсация: Фенербахче уступил клубу Коньяспор (0:2).

В остальных матчах 1/4 финала сыграют: Самсунспор – Трабзонспор, Бешикташ – Аланьяспор.

Кубок Турции. Четвертьфинал, 22 апреля 2026

Галатасарай – Генчлербирлиги – 0:2

Голы: Фиратджан Узум, 51, Адама Траоре, 83

