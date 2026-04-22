Кубок Турции. Снова сенсация: звездный Галатасарай пролетел мимо полуфинала
Команда Генчлербирлиги сенсационно вышла в 1/2 финала
Вечером 22 апреля в Стамбуле состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции.
Галатасарай неожиданно уступил Генчлербирлиги со счетом 0:2.
За хозяев поля сыграли известные футболисты Мауро Икарди, Виктор Осимхен, Лерой Сане и Илкай Гюндоган.
Счет был открыт на 51-й минуте, когда Фиратджан Узум поразил ворота после передачи Адама Траоре. Галатасарай пытался отыграться, но оборона соперника действовала надежно.
Точка в матче была поставлена на 83-й минуте, Адама Траоре к ассисту добавил свой гол и удвоил преимущество Генчлербирлиги (2:0).
В итоге Галатасарай вылетает из турнира, а Генчлербирлиги сенсационно вышел в полуфинал Кубка Турции.
Днем ранее произошла другая сенсация: Фенербахче уступил клубу Коньяспор (0:2).
В остальных матчах 1/4 финала сыграют: Самсунспор – Трабзонспор, Бешикташ – Аланьяспор.
Кубок Турции. Четвертьфинал, 22 апреля 2026
Галатасарай – Генчлербирлиги – 0:2
Голы: Фиратджан Узум, 51, Адама Траоре, 83
Сетка плей-офф
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лунин не сумел полностью заменить Куртуа
Известный наставник считает, что черновицкая команда пока не готова конкурировать с динамовцами