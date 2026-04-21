  4. Сенсация в Кубке Турции. Фенербахче сенсационно вылетел в 1/4 финала
21.04.2026 20:30 – FT 1 : 0
21 апреля 2026, 23:23 | Обновлено 21 апреля 2026, 23:42
Сенсация в Кубке Турции. Фенербахче сенсационно вылетел в 1/4 финала

Команда Коньяспор забила победный гол в овертайме четвертьфинального матча

Коньяспор в драматичном матче одолел Фенербахче в четвертьфинале Кубка Турции, забив единственный мяч в дополнительное время (1:0).

Основное время встречи завершилось без голов, а развязка произошла в концовке дополнительного времени.

На 120+1 минуте Коньяспор вырвал победу. Марко Евтович, реализовав пенальти, установил окончательный счет 1:0.

Фенербахче, который владел преимуществом по ударам и контролю мяча, так и не сумел реализовать свои моменты.

Экс-игрок Шахтера Фред вышел на замену у Фенербахче на 56-й минуте.

Коньяспор выиграл матч и вышел в полуфинал, а Фенербахче завершил выступления в Кубке Турции.

В других матчах 1/4 фіналу сыграют: Галатасарай – Генчлербирлиги, Самсунспор – Трабзонспор, Бешикташ – Аланьяспор.

Кубок Турции. Четвертьфинал, 21 апреля 2026

Коньяспор – Фенербахче – 1:0 (д.в)

Гол: Марко Евтович, 120+1

