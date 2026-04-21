Сенсация в Кубке Турции. Фенербахче сенсационно вылетел в 1/4 финала
Команда Коньяспор забила победный гол в овертайме четвертьфинального матча
Коньяспор в драматичном матче одолел Фенербахче в четвертьфинале Кубка Турции, забив единственный мяч в дополнительное время (1:0).
Основное время встречи завершилось без голов, а развязка произошла в концовке дополнительного времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 120+1 минуте Коньяспор вырвал победу. Марко Евтович, реализовав пенальти, установил окончательный счет 1:0.
Фенербахче, который владел преимуществом по ударам и контролю мяча, так и не сумел реализовать свои моменты.
Экс-игрок Шахтера Фред вышел на замену у Фенербахче на 56-й минуте.
Коньяспор выиграл матч и вышел в полуфинал, а Фенербахче завершил выступления в Кубке Турции.
В других матчах 1/4 фіналу сыграют: Галатасарай – Генчлербирлиги, Самсунспор – Трабзонспор, Бешикташ – Аланьяспор.
Кубок Турции. Четвертьфинал, 21 апреля 2026
Коньяспор – Фенербахче – 1:0 (д.в)
Гол: Марко Евтович, 120+1
Сетка плей-офф
