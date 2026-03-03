Трабзонспор с Батаговым и Зубковым вышел в 1/4 финала Кубка Турции
Команда украинцев переиграла Истанбул Башакшехир со счетом 4:2
Вечером 3 марта состоялись матчи заключительного, 4-го тура группового раунда Кубка Турции.
В группе A Трабзонспор на выезде переиграл Истанбул Башакшехир со счетом 4:2.
За гостей сыграли Арсений Батагов (провел весь матч) и Александр Зубков (вышел на 65-й минуте).
Из группы A в 1/4 финала вышли: Галатасарай (12 очков) и Трабзонспор (9).
Кубок Турции. 4-й тур, 3 марта 2026
Истанбул Башакшехир – Трабзонспор – 2:4
Голы: Да Коста, 48, Брнич, 66 – Фелипе Аугусто, 6, Эскихеллач, 70, Онуачу, 84, Туфан, 85
Другие матчи игрового дня:
- Фетхиеспор – Карагюмрюк – 0:2
- Истанбулспор – Болуспор – 0:0
- Аланьяспор – Галатасарай – 1:2
Турнирные таблицы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У клуба есть право расторгнуть с игроком соглашение
Британец о сравнении Итаумы с легендой бокса