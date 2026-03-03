Трабзонспор с Батаговым и Зубковым вышел в 1/4 финала Кубка Турции

Вечером 3 марта состоялись матчи заключительного, 4-го тура группового раунда Кубка Турции.

В группе A Трабзонспор на выезде переиграл Истанбул Башакшехир со счетом 4:2.

За гостей сыграли Арсений Батагов (провел весь матч) и Александр Зубков (вышел на 65-й минуте).

Из группы A в 1/4 финала вышли: Галатасарай (12 очков) и Трабзонспор (9).

Кубок Турции. 4-й тур, 3 марта 2026

Истанбул Башакшехир – Трабзонспор – 2:4

Голы: Да Коста, 48, Брнич, 66 – Фелипе Аугусто, 6, Эскихеллач, 70, Онуачу, 84, Туфан, 85

Другие матчи игрового дня:

Фетхиеспор – Карагюмрюк – 0:2

Истанбулспор – Болуспор – 0:0

Аланьяспор – Галатасарай – 1:2

