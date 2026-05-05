Бешикташ – Коньяспор – 0:1. Полуфинальный удар на 90+8. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Турции
В полуфинале Кубка Турции Коньяспор одержал минимальную победу над Бешикташем и неожиданно вышел в финал турнира.
Поединок в Стамбуле завершился со счетом 1:0, а развязка получилась по-настоящему драматичной.
Победный мяч на 90+8-й минуте с пенальти забил Энис Барди.
Во втором полуфинале 13 мая встретятся Генчлербирлиги и Трабзонспор. Финал турнира состоится 22 мая в Анталии.
Кубок Турции. Полуфинал. 5 мая 2026
Бешикташ – Коньяспор – 0:1
Гол: Энис Барди, 90+8 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
