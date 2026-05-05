  4. Бешикташ – Коньяспор – 0:1. Полуфинальный удар на 90+8. Видео гола и обзор
05 мая 2026, 23:17 |
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Турции

В полуфинале Кубка Турции Коньяспор одержал минимальную победу над Бешикташем и неожиданно вышел в финал турнира.

Поединок в Стамбуле завершился со счетом 1:0, а развязка получилась по-настоящему драматичной.

Победный мяч на 90+8-й минуте с пенальти забил Энис Барди.

Во втором полуфинале 13 мая встретятся Генчлербирлиги и Трабзонспор. Финал турнира состоится 22 мая в Анталии.

Кубок Турции. Полуфинал. 5 мая 2026

Бешикташ – Коньяспор – 0:1

Гол: Энис Барди, 90+8 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Энис Барди (Коньяспор).
